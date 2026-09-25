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Kocaeli'de Fransa-Türkiye maçı öncesi Uçar ve Kalender skorboardda anıldı

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Kocaeli'de Fransa-Türkiye maçı öncesi Uçar ve Kalender skorboardda anıldı
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Kocaeli'de Fransa-Türkiye A Milli Futbol Takımları maçı öncesinde hayatını kaybeden Ebubekir Uçar ve Tolga Kalender unutulmadı. İki ismin fotoğrafları Kocaeli Stadyumu'ndaki skorboarda yansıtıldı, tribünlerde duygu dolu anlar yaşandı.

Kocaeli'de Fransa ile Türkiye A Milli Futbol Takımları arasında oynanacak maç öncesinde hayatını kaybeden Ebubekir Uçar ve Tolga Kalender unutulmadı. Maç öncesinde iki ismin fotoğrafları Kocaeli Stadyumu'ndaki skorboarda yansıtıldı.

Karşılaşmayı izlemek için tribünleri dolduran binlerce futbolsever, skorboardda Türkiye Futbol Federasyonu Stadyum Güvenlik Birim Sorumlusu Ebubekir Uçar ve Bandırmaspor futbolcusu Tolga Kalender Ebubekir Uçar'ın fotoğraflarının gösterildiği anlarda iki ismi andı. Stadyumda anlamlı görüntüler oluşurken, tribünlerde duygu dolu anlar yaşandı. İki ismin fotoğraflarının skorboarda yansıtılmasıyla birlikte taraftarlar da anma anına eşlik etti. Fransa-Türkiye karşılaşması öncesinde gerçekleştirilen bu anlamlı anma, stadyumdaki futbolseverlerin dikkatini çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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