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Bir zamanlar sahada ter döküyordu! Türkiye-Fransa maçında güvenlik görevlisi oldu

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Bir zamanlar sahada ter döküyordu! Türkiye-Fransa maçında güvenlik görevlisi oldu
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Kocaelispor'un eski futbolcularından Barış Civelek, Türkiye-Fransa karşılaşmasında bu kez saha içinde değil, saha kenarında görüldü. Yeşil-siyahlı formayı yıllarca terleten Civelek, Turka Kocaeli Stadyumu'ndaki mücadelede güvenlik görevlisi olarak görev yaptı.

A Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya geldiği UEFA Uluslar A Ligi mücadelesinde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Bir dönem Kocaelispor forması giyen Barış Civelek, karşılaşmada farklı bir görev üstlendi. Civelek, Türkiye-Fransa maçında stadyumdaki güvenlik ekibinde yer aldı.

YILLARCA KOCAELİSPOR FORMASI GİYDİ

Kocaeli doğumlu Barış Civelek, futbol kariyerinin önemli bölümünde kentin takımlarında mücadele etti. Kocaelispor'un sıkıntılı dönemlerinde de yeşil-siyahlı formayı giyen Civelek, kulübün altyapısından yetişerek profesyonel seviyede forma şansı buldu.

BU KEZ GÜVENLİK GÖREVLİSİYDİ

Geçmişte futbolcu olarak sahaya çıkan Civelek, Türkiye-Fransa karşılaşmasında ise saha kenarında güvenlik görevlisi olarak görev yaptı. Eski Kocaelisporlu futbolcunun yıllar sonra futbolun içinde ancak farklı bir görevle ortaya çıkması dikkat çekici bir görüntü oluşturdu.

Kaynak: Haberler.com
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