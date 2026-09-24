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Kocaeli'de 62 ekipli operasyonda aranan 54 şüpheli tutuklandı

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Kocaeli'de 62 ekipli operasyonda aranan 54 şüpheli tutuklandı
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Kocaeli'de polis, dün 62 ekip ve 157 personelle aranan şahıslara yönelik uygulama düzenledi. Çeşitli suçlardan aranan 54 şüpheli yakalanıp tutuklandı; 12 tabanca şarjörü ve muhtelif parçalara el konuldu.

Kocaeli'de polis ekipleri çeşitli suçlardan aranan 54 şüpheliyi yakaladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün, 62 ekip ve 157 personelin katılımıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama yapıldı. Yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 54 şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan arama işlemlerinde 12 tabanca şarjörü ve muhtelif parçalara da el konuldu.

Şahıslar, gerekli işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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