Kocaeli Körfez'de hafif ticari araca parça isabet etti, araçta maddi hasar oluştu

Kocaeli Körfez'de hafif ticari araca parça isabet etti, araçta maddi hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kocaeli Körfez'de dün 15.30 sıralarında D100'de yola düşen parça, otomobilin üzerinden geçmesiyle fırlayıp sağ şeritteki hafif ticari araca isabet etti. Araçta maddi hasar oluşurken o anlar ve sürücünün panik anları kameraya yansıdı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir sürücünün hafif ticari aracına yoldaki parçanın isabet ettiği anlar kameraya yansıdı. Araçta maddi hasar meydana geldi.
İlginç olay, dün 15.30 sıralarında D100 karayolu Hereke'den Gebze istikametine meydana geldi. Yola düşen parça, bir otomobilin üzerinden geçmesi neticesi fırlayarak, sağ şeritte ilerleyen hafif ticari araca isabet etti. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Sürücünün yaşadığı panik anları da kameraya yansıdı.
Araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı