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Meteoroloji, yarın Marmara'da kuvvetli yağış için sel ve su baskını uyarısı yaptı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Marmara'da sağanak ve gök gürültülü yağışların akşam saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale'nin doğusunda kuvvetli olacağını bildirdi. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli olunması istendi.

Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara'da sağanak ve gök gürültülü yağışların, akşam saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli ve Balıkesir'in kuzey kesimleri ile Çanakkale'nin doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, yağışların gece saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda Kocaeli, Bursa, Yalova, Bilecik ve Sakarya çevreleri ile kuzey ve doğu kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da da kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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