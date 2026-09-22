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Saffet Sancaklı'nın eski koruması bu notu bırakıp canına kıydı

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Saffet Sancaklı'nın eski koruması bu notu bırakıp canına kıydı
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Şişli'de evinde başından vurulmuş halde bulunan 33 yaşındaki Batuhan Bıyıkoğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bir dönem MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın ailesinin korumalığını yaptığı ortaya çıkan Bıyıkoğlu'nun, olay öncesinde ailesine bir veda notu ve 4 dakikalık video kaydı bıraktığı belirlendi.

  • Şişli'de 33 yaşındaki Batuhan Bıyıkoğlu, evinde başından vurulmuş halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
  • Bıyıkoğlu'nun olay öncesinde teyzesine WhatsApp üzerinden helallik mesajı gönderdiği ve odasına 'Telefonda bir hatıra bıraktım size, izlersiniz. Özür dilerim, affedin' yazılı not bıraktığı tespit edildi.
  • Bıyıkoğlu'nun bir dönem MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın ailesinin koruma ekibinde görev yaptığı, bir süredir işsiz olduğu ve eşinden boşandığı öğrenildi.

Şişli'de evinde başından vurulmuş halde bulunan 33 yaşındaki Batuhan Bıyıkoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bir dönem eski milli futbolcu ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın ailesinin korumalığını yaptığı ortaya çıkan Bıyıkoğlu’nun, olay öncesinde teyzesine helallik mesajı attığı ve odasına "Telefonda bir hatıra bıraktım" yazılı not bıraktığı tespit edildi.

Olay, dün saat 17.50 sıralarında Şişli Eskişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde bulunan anne Hanife B., oğlunun odasından gelen silah sesi üzerine içeri girdiğinde Batuhan Bıyıkoğlu’nu sandalye üzerinde başından vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Bıyıkoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TEYZESİNE MESAJ, ODASINA NOT VE 4 DAKİKALIK VİDEO

Polis ekiplerince yürütülen ilk incelemelerde, Bıyıkoğlu’nun olaydan hemen önce teyzesine WhatsApp üzerinden mesaj atarak, "Teyzem bize gelseniz iyi olur, babam dışarıda eve gelsin, annem evde tek benimle, anneme destek verin yalnız bırakmayın, hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandığı saptandı. Odasında yapılan aramada ise telefon şifresinin de yer aldığı bir kağıtta "Telefonda bir hatıra bıraktım size, izlersiniz. Özür dilerim, affedin" notu bulundu. İncelemeye alınan cep telefonunda yaklaşık 4 dakikalık bir video kaydı tespit edildi.

SAFFET SANCAKLI'NIN AİLESİNİ DE KORUMUŞ 

Gazeteci Doğancan Cesur'un aktardığı bilgilere göre, hayatını kaybeden Batuhan Bıyıkoğlu'nun bir dönem MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın ailesinin koruma ekibinde görev yaptığı öğrenildi. Özel güvenlik görevlisi olan Bıyıkoğlu'nun bir süredir işsiz olduğu ve eşinden boşandığı öğrenilirken; emekli polis memuru olan baba İlhami B., olayda kullanılan seri numarası silinmiş ruhsatsız tabancanın kendisine ait olmadığını beyan etti. Tabanca, kovan ve cep telefonu detaylı inceleme için olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Yoeumum sadece benzetmedir ve olayın sadece insancıl yönünü anlatmadır..lütfen yanlış yöne çekmeyin...anadoluda sürüyü koruyan çoban köpekleri iş bitince bakılmaz ve sözde serbest bırakılır..ve bu hayvan açlıktan ölür vede kimsenin umurunda olmaz..baştan dedim benzetmedir....

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