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A Milli Futbol Takımı'nın Fransa maçı için Kocaeli'de tramvay ve ring ücretsiz olacak

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Kocaeli'de A Milli Futbol Takımı'nın yarın Fransa ile oynayacağı maç öncesinde ücretsiz tramvay ve ring seferleri düzenlenecek. Saat 18.00'den itibaren tramvay ücretsiz olacak, belirlenen otoparklardan Kocaeli Stadı'na ücretsiz ring seferleri yapılacak.

Kocaeli'de A Milli Futbol Takımı'nın yarın Fransa ile oynayacağı maç öncesinde ücretsiz tramvay ve ring seferleri düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile Kocaeli Stadı'nda oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçı öncesinde ve sonrasında yaşanabilecek yoğunluğa karşı ulaşım hazırlıkları tamamlandı.

Kent genelinde ulaşımın güvenli, konforlu ve erişilebilir olması için tedbirler alındı.

Bu kapsamda yarın saat 21.45'te başlayacak karşılaşma için saat 18.00'den itibaren tramvay ücretsiz hizmet verecek.

Ayrıca, belirlenen ücretsiz otopark alanlarından Kocaeli Stadı'na otobüslerle ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.

Kaynak: AA
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