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Kocaeli Gebze'de park halindeki cipin üzerine devrilen ağaç hasara yol açtı

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Kocaeli Gebze'de park halindeki cipin üzerine devrilen ağaç hasara yol açtı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Arapçeşme Mahallesi Kavak Caddesi'nde park halindeki cipin üzerine henüz belirlenemeyen nedenle ağaç devrildi. İtfaiye ekiplerince kaldırılan ağaç, cipte hasara neden oldu; devrilme anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki cipin üzerine devrilen ağaç, hasara neden oldu.

Arapçeşme Mahallesi Kavak Caddesi'nde park halindeki Saffet Kandaz'a ait 34 YPH 53 plakalı cipin üzerine henüz belirlenemeyen nedenle ağaç devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla ağaç, aracın üzerinden kaldırıldı.

Cipte hasar oluşurken, ağacın devrilmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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