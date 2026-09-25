Canlı anlatım: Kocaeli'de ilk gol geldi

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Türkiye : Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Salih, İsmail, Can, Arda, Oğuz, Barış Alper.

Fransa: Maignan, Kounde, Lacroix, Upamecano, Truffert, Kone, Rabiot, Cherki, Olise, Dembele, Mbappe.

CANLI ANLATIM:

66' Hızlı ve etkili çıktık! Salih topu taşıdı, şutunu çekti ancak top auta çıktı. Haydi çocuklar, aradığımız golü bulacağız!

64' Fransa kendi yarı sahasında pas yapıyor. Biz de önde baskımızı sürdürüyoruz, çıkmalarına izin vermek istemiyoruz.

63' Bu kez biz etkili geldik! Ferdi, İsmail’i kaçırdı; İsmail içeri çevirdi, Oğuz kontrol edip vurdu ancak top auta çıktı. Devam çocuklar..

62' Fransa etkili geldi! Doue şutunu çekti, Uğurcan gole izin vermedi. Çok kritik kurtarış!

60' Cherki ile Barış Alper arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Hakem iki oyuncuyu da uyardı, oyun yeniden devam edecek.

58' Az önce sakatlanan Mbappe oyundan çıktı. Yerine Desire Doue dahil oldu.

57' Arda korneri kullandı, topu ceza sahasına gönderdi ancak Fransa savunması araya girip tehlikeyi uzaklaştırdı. Baskımız devam ediyor!

55' Fransa’nın golünü atan Mbappe sakatlanarak kenara geldi. Fransız yıldızın durumu şu an için net değil.

55' Bireysel hatalar sonrası topu kaybettik, Mbappe boş kaldı ve topu ağlara gönderdi. Fransa 1-0 öne geçti. Haydi çocuklar, daha bitmedi!

54' Maalesef top ağlarımızda. Mbappe ile Fransa öne geçiyor.

53' Fransa’nın çıkmasına izin vermiyoruz! Rakibe rahat pas yaptırmıyor, baskımızı sürekli diri tutuyoruz.

52' Truffert topu uzaklaştırırken Oğuz istemeden müdahalede bulundu. Fransız oyuncu yerde kaldı, hakem faulü verdi.

51' Üst üste kornerler kullanıyoruz! Arda’nın ortasında Abdülkerim yükselip kafayı vurdu, top auta çıktı. Baskımız devam ediyor!...

50' Arda korneri kullandı, İsmail Yüksek boş kaldı ve kafayı vurdu! Maignan topu güçlükle çıkardı. İkinci yarıda baskımızı iyice artırdık, haydi çocuklar!

49' Arda kullandı, top barajdan sekip kornere çıktı! Arda Güler tribünleri ayağa kaldırdı, baskımız sürüyor!

48' Zeki pasını Arda’ya verdi, Arda çalımlarla çok iyi ilerledi! Cherki, ceza sahası dışında tehlikeli bir noktada Arda’yı düşürdü. Çok iyi bir yerden serbest vuruş kullanacağız!

47' Kazandığımız topla hızlı çıktık! Ferdi ile Barış Alper’in paslaşması sonrası topu kaybettik.

46' İkinci yarı başladı.

DEVRE: Türkiye 0-0 Fransa

45' İlk yarının sonuna 1 dakika eklendi.

44' Fransa bu dakikalarda etkili geliyor! Mbappe içeri çevirdi, Rabiot gelişine vurdu ama top auta çıktı.

43' Olise topu ayağında çok iyi sakladı, sağ çaprazdan sol ayağıyla nefis bir plase çıkardı. Uğurcan’dan müthiş kurtarış! Bravo Uğurcan!

42' Arda Güler, Cherki’ye kontrolsüz müdahalesi sonrası faul yaptı. Hakem cebine gitti ve Arda’ya sarı kart gösterdi.

41' Fransa yine tehlikeli geldi! Rabiot ara pasını verdi, Cherki vurdu ama Merih yine araya girdi. Merih resmen Türk duvarı gibi, maşallah!

38' Salih Özcan, Cherki’ye faul yaptı. Fransa sol çaprazdan tehlikeli bir serbest vuruş kullanacak. Topun başında Olise var.

37' Fransa her pozisyonda kolay faul bekliyor! Can araya girdi, hakem bu kez çok kolay bir düdük çaldı. Karar yine Fransa lehine.

34' Can Uzun ile Olise arasındaki mücadele kıran kırana geçiyor! Can geri adım atmıyor, çok iyi savaşıyor.

33' Fransa bu dakikalarda topa daha fazla sahip olan taraf. Biraz daha öne çıkıp oyundaki etkimizi artırmamız lazım.

31' Arda’dan müthiş pas! Barış Alper çok iyi kaçtı, topu önüne aldı ama yerde kaldı. Faul bekledik, hakem devam dedi!

29' Mbappe içeri çevirdi, Cherki topu kontrol edemedi ve top dışarı çıktı. Uğurcan kale vuruşuyla oyunu yeniden başlatacak.

27' Etkili gelmeye devam ediyoruz! Arda’nın ortasında Ferdi Kadıoğlu kafayı vurdu, top Maignan’da kaldı. Haydi çocuklar, geliyoruz!

25' Etkili geldik! Oğuz Aydın topu içeri çevirdi, Barış Alper istediği vuruşu yapamadı.

24' Şu ana kadar çok iyi savunuyoruz! Rabiot içeri çevirdi, Merih araya girip tehlikeyi çok iyi kesti. Bravo çocuklar!

22' Arda topu çok iyi sakladı, çalımlarla ve vücudunu kullanarak rakiplerinden sıyrılmaya çalıştı. Kone ve Olise’nin müdahalesiyle yerde kaldı, hakem sonunda faulü verdi!

20' Oğuz Aydın topu kazanmak isterken biraz sert girdi, hakem düdüğünü çaldı. Fransa lehine faul.

19' Fransa yarı sahasında baskıyı iyice artırdık! Rakibe rahat pas yaptırmıyor, her topa çok sert ve agresif basıyoruz.

17' Fransa çok tehlikeli geldi! Olise içeri çevirdi, Mbappe plaseyi denedi ama neyse ki top dışarı çıktı. Dikkatli olalım Bizim Çocuklar...

15' Zeki çok iyi araya kaçtı ancak yardımcı hakemin bayrağı havada! Ofsayt kararı geldi, hücumumuz kesildi.

13' Cherki rakibine üstünlük sağladı ancak müdahalesi faul!

11' Fransa yarı sahasında baskıyı iyice artırdık! Rakibe pas yaptırmıyor, her topa agresif şekilde basıyoruz.

10' Barış Alper’in Kone’ye müdahalesinde hakem çok tartışmalı bir faul kararı verdi!

8' Fransa kendi yarı sahasında pas yapıyor. Baskımızı sürdürüyoruz, çıkmalarına izin vermiyoruz!

5' Maça etkili başladık. Fransa yarı sahasındaki baskımızı ve yoğunluğumuzu giderek artırıyoruz.

3' Abdülkerim’in müthiş pasında Barış Alper araya kaçtı. Topu kontrol edip şutunu çekti, Maignan kurtardı. Dönen top Can’ın önünde kaldı, Can da denedi ancak Maignan bir kez daha gole izin vermedi. Pozisyonun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

2' Yarı sahamızda pas yapıyoruz. Sabırlı şekilde çıkıp atağı geliştirmek istiyoruz.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Başarılar Bizim Çocuklar!