Haberler

Kocaeli Körfez'de eski eşi Fatma Çiğil'i vurarak öldüren İbrahim Çankaya yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli Körfez'de eski eşi Fatma Çiğil'i vurarak öldüren İbrahim Çankaya yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli Körfez'de boşandığı Fatma Çiğil'i sokakta tabancayla vurduktan sonra kaçan İbrahim Çankaya, polisin çalışması sonucu yakalandı. Ağır yaralanan Çiğil, kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı, cenazesi memleketi Konya'ya gönderildi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde boşandığı Fatma Çiğil'i (37), sokakta tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan İbrahim Çankaya (50) yakalandı.

Olay, önceki gece Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Vadi Sokak'ta meydana geldi. İbrahim Çankaya, boşandığı Fatma Çiğil'e sokakta tabancayla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Çiğil yaralandı, şüpheli ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Fatma Çiğil, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Çiğil, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Fatma Çiğil'in cenazesi, işlemlerinin ardından memleketi Konya'ya gönderildi.

Olay sonrası kaçan İbrahim Çankaya, polisin çalışması sonucu yakalandı. Çankaya'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık alev alev yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık alev alev yandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeşim Salkım eski defterleri açtı! Mustafa Sandal’ın kayınpederi için “Beni dolandırdı” iddiası

Tartışmalara o da dahil oldu! Yeşim Salkım: Dolandırıldım
Komşuları, erkek arkadaşıyla buluşan genç kızı gizlice kayda alıp...

Komşunun kızını gizlice kayda alıp...

İrlandalı futbolculardan İsrail maçında tarihi protesto

Dünyanın gözü bu mücadelede! Milli maçta tarihi protesto
Ben-Gvir cezaevine girip kamerayı açtı: Seni öldürmek istiyorum

Cezaevine girip kameralar önünde tehdit etti: Seni öldürmek istiyorum
Herkes ayakta alkışladı! İsrail'e golünü attı, sonrası olay oldu

Herkes ayakta alkışladı! İsrail'i rezil rüsva eden hareket

23 yaşında 317 suçtan aranıyordu! Yakalandığı evden neler çıktı neler

317 ayrı suçtan aranıyordu! Yakalandığı evden neler çıktı neler
Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi

Mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi