Esenyurt Belediyesi Haberleri - Esenyurt Belediyesi Haber - Haberler

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Esenyurt Belediyesi Haberleri

Esenyurt Belediyesi haber, Esenyurt Belediyesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Evde temizlik hizmeti devam ediyor

Evde temizlik hizmeti devam ediyor

Esenyurt Belediyesi - 8 Saat Önce
Esenyurt Belediyesi, 65 yaş ve üzeri engelli, hasta, tekerlekli sandalye kullanan vatandaşların hastanelere ulaşımını sağlıyor

Esenyurt Belediyesi, 65 yaş ve üzeri engelli, hasta, tekerlekli sandalye kullanan vatandaşların hastanelere ulaşımını sağlıyor

Esenyurt Belediyesi - 23.09.2023
Esenyurt'ta Kuduz Paniği İddiaları Yalanlandı

Esenyurt'ta Kuduz Paniği İddiaları Yalanlandı

Esenyurt Belediyesi - 21.09.2023
Esenyurt'taki kuduz vakası iddiasına İstanbul Valiliğinden açıklama: Paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır

Esenyurt'taki kuduz vakası iddiasına İstanbul Valiliğinden açıklama: Paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır

Esenyurt Belediyesi - 21.09.2023
Esenyurt'ta başıboş köpek saldırısına uğrayan çocuğa kuduz aşısı yapıldı

Esenyurt'ta başıboş köpek saldırısına uğrayan çocuğa kuduz aşısı yapıldı

Esenyurt Belediyesi - 21.09.2023
İstanbul'da başıboş sokak köpeği, 6 yaşındaki kız çocuğunun suratını parçaladı

İstanbul'da başıboş sokak köpeği, 6 yaşındaki kız çocuğunun suratını parçaladı

Esenyurt Belediyesi - 21.09.2023
Esenyurt Belediyesi 'Evde Sağlık' Hizmetlerine Devam Ediyor

Esenyurt Belediyesi 'Evde Sağlık' Hizmetlerine Devam Ediyor

Esenyurt Belediyesi - 19.09.2023
Esenyurt Belediyesi Dilencilere Operasyon Düzenledi

Esenyurt Belediyesi Dilencilere Operasyon Düzenledi

Esenyurt Belediyesi - 16.09.2023
Esenyurt Belediyesi Engelli ve Yaşlı Vatandaşları Evlerinde Ziyaret Ediyor

Esenyurt Belediyesi Engelli ve Yaşlı Vatandaşları Evlerinde Ziyaret Ediyor

Esenyurt Belediyesi - 15.09.2023
Esenyurt Belediyesi Engelli ve Yaşlı Vatandaşları Evlerinde Ziyaret Ediyor

Esenyurt Belediyesi Engelli ve Yaşlı Vatandaşları Evlerinde Ziyaret Ediyor

Esenyurt Belediyesi - 15.09.2023
Esenyurt'ta Kaçak Göçmen Kanalda Yakalandı

Esenyurt'ta Kaçak Göçmen Kanalda Yakalandı

Esenyurt Belediyesi - 15.09.2023
Esenyurt'ta rögardan mülteci çıktı

Esenyurt'ta rögardan mülteci çıktı

Esenyurt Belediyesi - 15.09.2023
Esenyurt'ta Kaçak Göçmen Kanalda Yakalandı

Esenyurt'ta Kaçak Göçmen Kanalda Yakalandı

Esenyurt Belediyesi - 14.09.2023
Esenyurt'ta Kaçak Göçmen Kanalda Yakalandı

Esenyurt'ta Kaçak Göçmen Kanalda Yakalandı

Esenyurt Belediyesi - 14.09.2023
Esenyurt'ta Kaçak Göçmen Rögarda Yakalandı

Esenyurt'ta Kaçak Göçmen Rögarda Yakalandı

Esenyurt Belediyesi - 14.09.2023
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt: 'Esenyurt'u Ticaret Kentine Dönüştürmek İçin Plan Yapmalıyız'

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt: "Esenyurt'u Ticaret Kentine Dönüştürmek İçin Plan Yapmalıyız"

Esenyurt Belediyesi - 13.09.2023
Esenyurt'ta okul bahçeleri renklendirildi

Esenyurt'ta okul bahçeleri renklendirildi

Esenyurt Belediyesi - 12.09.2023
Esenyurt Belediyesi Okul Bahçelerini Renklendiriyor

Esenyurt Belediyesi Okul Bahçelerini Renklendiriyor

Esenyurt Belediyesi - 12.09.2023
Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği Sünnet Şöleni'nde binlerce çocuk eğlendi

Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği Sünnet Şöleni'nde binlerce çocuk eğlendi

Esenyurt Belediyesi - 11.09.2023
Esenyurt Belediye Meclisi'nde Ek Ödenek Talebine Kısıtlı Kabul

Esenyurt Belediye Meclisi'nde Ek Ödenek Talebine Kısıtlı Kabul

Esenyurt Belediyesi - 09.09.2023
Esenyurt Belediyesi hangi partiden? Esenyurt Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden?

Esenyurt Belediyesi hangi partiden? Esenyurt Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden?

Esenyurt Belediyesi - 08.09.2023
Esenyurt Belediyesi Hasta Nakil Ambulans Birimi, yılda 8 bin hastanın hastanelere ulaşımını sağlıyor

Esenyurt Belediyesi Hasta Nakil Ambulans Birimi, yılda 8 bin hastanın hastanelere ulaşımını sağlıyor

Esenyurt Belediyesi - 08.09.2023
Esenyurt Belediyesi Vatandaşlara Afet Bilinci Eğitimi Veriyor

Esenyurt Belediyesi Vatandaşlara Afet Bilinci Eğitimi Veriyor

Esenyurt Belediyesi - 05.09.2023
Esenyurtlular Dev Ekrandan Şampiyonluk Maçını İzledi

Esenyurtlular Dev Ekrandan Şampiyonluk Maçını İzledi

Esenyurt Belediyesi - 04.09.2023
Esenyurt Belediyesi Özel Vatandaşlar İçin Doğa Gezisi Düzenledi

Esenyurt Belediyesi Özel Vatandaşlar İçin Doğa Gezisi Düzenledi

Esenyurt Belediyesi - 31.08.2023
İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerle kutlandı

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerle kutlandı

Esenyurt Belediyesi - 30.08.2023
Esenyurt Belediyesi 30 Ağustos Zaferi'ni Rafet El Roman konseriyle kutladı

Esenyurt Belediyesi 30 Ağustos Zaferi'ni Rafet El Roman konseriyle kutladı

Esenyurt Belediyesi - 30.08.2023
Rafet El Roman Esenyurt'ta Gençlik Festivali'nde Şarkılarını Söyledi

Rafet El Roman Esenyurt'ta Gençlik Festivali'nde Şarkılarını Söyledi

Esenyurt Belediyesi - 30.08.2023
Esenyurt'ta Tekstil Fabrikalarının Dumanı Mahalleliyi İsyan Ettirdi

Esenyurt'ta Tekstil Fabrikalarının Dumanı Mahalleliyi İsyan Ettirdi

Esenyurt Belediyesi - 29.08.2023
Esenyurt Gençlik Festivali devam ediyor

Esenyurt Gençlik Festivali devam ediyor

Esenyurt Belediyesi - 29.08.2023
İstanbul Esenyurt'ta Gençlik Festivali'nde Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş Konseri

İstanbul Esenyurt'ta Gençlik Festivali'nde Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş Konseri

Esenyurt Belediyesi - 29.08.2023
Esenyurt'ta yapı dönüşümü imar sorunlarıyla engelleniyor

Esenyurt'ta yapı dönüşümü imar sorunlarıyla engelleniyor

Esenyurt Belediyesi - 23.08.2023
Esenyurt Belediyesi Okullarda Tadilat ve Bakım Çalışmalarına Devam Ediyor

Esenyurt Belediyesi Okullarda Tadilat ve Bakım Çalışmalarına Devam Ediyor

Esenyurt Belediyesi - 22.08.2023
Esenyurt'ta Gençlik Festivali Düzenlenecek

Esenyurt'ta Gençlik Festivali Düzenlenecek

Esenyurt Belediyesi - 22.08.2023
Esenyurt'ta Kültür Merkezi Yangını

Esenyurt'ta Kültür Merkezi Yangını

Esenyurt Belediyesi - 21.08.2023
Festival Esenyurt'ta Yüksek Sadakat konseriyle muhteşem final

Festival Esenyurt'ta Yüksek Sadakat konseriyle muhteşem final

Esenyurt Belediyesi - 15.08.2023
Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali Son Buldu

Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali Son Buldu

Esenyurt Belediyesi - 14.08.2023
Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali'nde Yemeni Sanatı Paylaşımı

Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali'nde Yemeni Sanatı Paylaşımı

Esenyurt Belediyesi - 13.08.2023
Yeni Türkü, Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali'nde sahne aldı

Yeni Türkü, Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali'nde sahne aldı

Esenyurt Belediyesi - 13.08.2023
Esenyurt 2. Uluslararası Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivalinde Yeni Türkü fırtınası esti

Esenyurt 2. Uluslararası Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivalinde Yeni Türkü fırtınası esti

Esenyurt Belediyesi - 13.08.2023
İmamoğlu ilçe için çıktığı kürsüde konuyu İstanbul'a bağladı: Milletin parasını çarçur edene asla geçit vermeyeceksiniz

İmamoğlu ilçe için çıktığı kürsüde konuyu İstanbul'a bağladı: Milletin parasını çarçur edene asla geçit vermeyeceksiniz

Esenyurt Belediyesi - 12.08.2023
Azerbaycanlı Zahid, Esenyurt'ta çömlek yapımını öğrendi

Azerbaycanlı Zahid, Esenyurt'ta çömlek yapımını öğrendi

Esenyurt Belediyesi - 12.08.2023
Esenyurt Belediyesi hangi parti? Esenyurt Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden?

Esenyurt Belediyesi hangi parti? Esenyurt Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden?

Esenyurt Belediyesi - 12.08.2023
Esenyurt'ta vatandaşlar Ceylan Ertem konseri ile eğlendi

Esenyurt'ta vatandaşlar Ceylan Ertem konseri ile eğlendi

Esenyurt Belediyesi - 12.08.2023
ESENYURT'TA DAVALIK OLAN KAVŞAKTA KAZA SONRASI 9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU YAŞAMDA TUTMA ÇABASI

ESENYURT'TA DAVALIK OLAN KAVŞAKTA KAZA SONRASI 9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU YAŞAMDA TUTMA ÇABASI

Esenyurt Belediyesi - 11.08.2023
'2. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları Müzik ve Sanat Festivali' Başladı

'2. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları Müzik ve Sanat Festivali' Başladı

Esenyurt Belediyesi - 11.08.2023
2. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali Başlıyor

2. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali Başlıyor

Esenyurt Belediyesi - 09.08.2023
Esenyurt Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu

Esenyurt Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu

Esenyurt Belediyesi - 07.08.2023
Gürbüz Çapan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Esenyurt Kurucu Belediye Başkanı Gürbüz Çapan'ın hayatı ve biyografisi!

Gürbüz Çapan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Esenyurt Kurucu Belediye Başkanı Gürbüz Çapan'ın hayatı ve biyografisi!

Esenyurt Belediyesi - 01.08.2023
Esenyurt Belediyesi Muharrem Ayı'nda Vatandaşlara Aşure Dağıttı

Esenyurt Belediyesi Muharrem Ayı'nda Vatandaşlara Aşure Dağıttı

Esenyurt Belediyesi - 01.08.2023
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