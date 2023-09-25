Esenyurt Belediyesi Haberleri - Esenyurt Belediyesi Haber - Haberler

Esenyurt Belediyesi Haberleri
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Esenyurt Belediyesi, 65 yaş ve üzeri engelli, hasta, tekerlekli sandalye kullanan vatandaşların hastanelere ulaşımını sağlıyor
Esenyurt'taki kuduz vakası iddiasına İstanbul Valiliğinden açıklama: Paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır
Esenyurt'ta başıboş köpek saldırısına uğrayan çocuğa kuduz aşısı yapıldı
İstanbul'da başıboş sokak köpeği, 6 yaşındaki kız çocuğunun suratını parçaladı
Esenyurt Belediyesi Engelli ve Yaşlı Vatandaşları Evlerinde Ziyaret Ediyor
Esenyurt Belediyesi Engelli ve Yaşlı Vatandaşları Evlerinde Ziyaret Ediyor
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt: "Esenyurt'u Ticaret Kentine Dönüştürmek İçin Plan Yapmalıyız"
Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği Sünnet Şöleni'nde binlerce çocuk eğlendi
Esenyurt Belediyesi hangi partiden? Esenyurt Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden?
Esenyurt Belediyesi Hasta Nakil Ambulans Birimi, yılda 8 bin hastanın hastanelere ulaşımını sağlıyor
Esenyurt Belediyesi 30 Ağustos Zaferi'ni Rafet El Roman konseriyle kutladı
Rafet El Roman Esenyurt'ta Gençlik Festivali'nde Şarkılarını Söyledi
İstanbul Esenyurt'ta Gençlik Festivali'nde Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş Konseri
Esenyurt Belediyesi Okullarda Tadilat ve Bakım Çalışmalarına Devam Ediyor
Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali Son Buldu
Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali'nde Yemeni Sanatı Paylaşımı
Yeni Türkü, Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali'nde sahne aldı
Esenyurt 2. Uluslararası Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivalinde Yeni Türkü fırtınası esti
İmamoğlu ilçe için çıktığı kürsüde konuyu İstanbul'a bağladı: Milletin parasını çarçur edene asla geçit vermeyeceksiniz
Esenyurt Belediyesi hangi parti? Esenyurt Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden?
ESENYURT'TA DAVALIK OLAN KAVŞAKTA KAZA SONRASI 9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU YAŞAMDA TUTMA ÇABASI
'2. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları Müzik ve Sanat Festivali' Başladı
2. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali Başlıyor
Gürbüz Çapan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Esenyurt Kurucu Belediye Başkanı Gürbüz Çapan'ın hayatı ve biyografisi!