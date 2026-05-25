Tokat'ta cenaze dönüşü kaza: 4 yaralı

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde, içerisinde bir yakınlarının cenaze töreninden dönen Esenyurt Belediyesi'ne ait servis midibüsü ile itfaiye aracının çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Reşadiye ilçesi Aybastı il yolu Karataş köyü mevkisinde meydana geldi. Celal Yılan (45) yönetimindeki 61 J 1244 plakalı Esenyurt Belediyesi'ne ait yolcu servis midibüsü, Ordu'nun Kabataş ilçesinde katıldıkları bir yakınlarının cenaze törenine katıldıktan sonra İstanbul'a dönerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Yerden sürüklenen midibüs karşı yönden gelen Sabri Şeref (34) idaresindeki Baydarlı Belediyesi'ne ait 60 RA 715 plakalı itfaiye aracıyla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Emir Bolat (11), Seyit Emin Bolat (9), Ünal Demir (57) ve Bilal Süme (51) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü sağlanırken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
