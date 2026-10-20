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Esenyurt Belediyesi'nde kayyım yönetiminde görev değişikliği yaşandı. Esenyurt Belediyesi kayyımı Can Aksoy'un görevden alınmasının ardından, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan yeni kayyım olarak görevlendirildi. 19 Ekim 2026 tarihinde gerçekleşen atamanın ardından Ulaş Akhan'ın eğitim geçmişi ve daha önce üstlendiği görevler merak konusu oldu. Peki, Ulaş Akhan kimdir? Esenyurt Belediyesi yeni kayyımı Ulaş Akhan kaç yaşında, nereli? Detaylar...

ESENYURT BELEDİYESİ YENİ KAYYIMI ULAŞ AKHAN KİMDİR?

Ulaş Akhan, 1978 yılında Edirne'de dünyaya geldi. 2001 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

Akhan, kamu görevine 2005 yılında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nda Vergi Denetmen Yardımcısı olarak başladı. 2006 yılında ise mülki idare amirliği mesleğine geçti.

Ulaş Akhan'ın kamu görevleri arasında farklı ilçelerdeki kaymakamlık görevlerinin yanı sıra vali yardımcılığı ve büyükşehir belediyelerinde genel sekreterlik görevleri de bulunuyor. 19 Ekim 2026'da ise Esenyurt Belediyesi'ne kayyım olarak atandı.

ULAŞ AKHAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ulaş Akhan, 1978 doğumludur ve Edirne'de dünyaya gelmiştir. Akhan'ın doğum yılına ilişkin bilgiler kamuya açık özgeçmişinde de 1978 olarak yer alıyor.

Verilen doğum bilgilerinde yalnızca yıl bilgisi bulunduğu için net doğum günü belirtilmemektedir. Bu nedenle yaş bilgisi yerine 1978 doğumlu olduğu bilgisi esas alınmaktadır.

ULAŞ AKHAN'IN ÖNCEKİ GÖREVLERİ NELER?

Ulaş Akhan'ın kamu görevindeki kariyeri 2005 yılında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nda Vergi Denetmen Yardımcısı olarak başladı. 2006 yılında mülki idare amirliği mesleğine geçen Akhan, farklı il ve ilçelerde çeşitli görevler üstlendi.

Akhan'ın görev yaptığı yerler arasında Sivas Koyulhisar, Kastamonu Seydiler, Elazığ Alacakaya ve Ağrı Doğubayazıt ilçeleri bulunuyor. Bu görevlerin yanı sıra Kilis'te vali yardımcılığı yaptı.

2018 yılında Antalya'nın Kaş ilçesine kaymakam olarak atanan Ulaş Akhan, 2019 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevini üstlendi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin özgeçmiş kaydında Akhan'ın 8 Kasım 2019 tarihinden itibaren Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevini yürüttüğü belirtiliyor.

Mart 2025'te Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine atanan Akhan, bu görevin ardından 19 Ekim 2026 tarihinde Esenyurt Belediyesi'ne kayyım olarak görevlendirildi.

Böylece Ulaş Akhan'ın kamu görevleri kapsamında Vergi Denetmen Yardımcılığı, kaymakamlık, vali yardımcılığı ve büyükşehir belediyesi genel sekreterliği görevlerinde bulunduğu görülüyor. Esenyurt Belediyesi'ndeki yeni görevlendirmesi ise 19 Ekim 2026 tarihinde gerçekleşti.