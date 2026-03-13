Haberler

Esenyurt Belediyesinden haşere ve böceklere karşı mücadele

Güncelleme:
Esenyurt Belediyesi, baharın gelmesiyle birlikte haşere ve böcek oluşumunu önlemek için ilaçlama çalışmalarını artırdı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde logar ilaçlamaları gerçekleştirerek halk sağlığını koruma hedefinde.

Esenyurt Belediyesi, bahar aylarının yaklaşmasıyla haşere ve böcek oluşumunun önüne geçilmesi amacıyla ilçede ilaçlama çalışmalarını sıklaştırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığını korumak amacıyla ilçe genelinde ilaçlama faaliyetleri aralıksız sürüyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, belirlenen program çerçevesinde mahallelerde logar ilaçlama çalışması gerçekleştirerek, haşere ve böcek oluşumunun önüne geçmeyi hedefliyor.

Haşere ve böcek oluşumunu kaynağında engellemeyi amaçlayan uygulamalar titizlikle yürütülürken, çalışmaların ilçe genelinde periyodik olarak devam etmesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse
