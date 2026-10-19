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Esenyurt Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Can Aksoy görevden alındı

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Esenyurt Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Can Aksoy görevden alındı
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Esenyurt Belediyesi kayyumu Can Aksoy görevden alındı. Aksoy'un İstanbul Vali Yardımcısı olarak görevine devam etmesine karar verilirken, Can Aksoy'un yardımcısı Yusuf Ulutaş yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

  • Esenyurt Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Can Aksoy, belediyedeki kayyumluk görevinden alındı; İstanbul Vali Yardımcısı olarak görevine devam edecek.
  • Esenyurt Belediyesindeki ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına ilişkin soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 17 şüpheli gözaltına alındı.
  • Can Aksoy'un yardımcısı Yusuf Ulutaş, aralarında bulunduğu 9 şüpheliyle birlikte tutuklandı; Ulutaş'ın evinde yapılan aramada kasada yüklü miktarda para, döviz, ziynet eşyası ve yüksek değerli saatler ele geçirildi.

Esenyurt Belediyesinde bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca geçtiğimiz hafta 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Belediyede kayyum olan Aksoy'un yardımcısı Yusuf Ulutaş soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

CAN AKSOY KAYYUMLUK GÖREVİNDEN ALINDI

Aksoy'un belediyedeki kayyumluk görevine son verildi. Can Aksoy, İstanbul Vali Yardımcısı olarak görevine devam edecek.

Can Aksoy

ESENYURT BELEDİYESİ'NE YÖNELİK OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Esenyurt Belediyesindeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, bu eylemlerde yer aldığı öne sürülen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirilmişti.

Açıklamada, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 17 şüphelinin gözaltına alındığı, 2 şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü kaydedilmişti.

Operasyon kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın evinde arama yapılmıştı.

Aramada, evde bulunan kasada yüklü miktarda para, döviz, ziynet eşyası ve yüksek değerli saatler ele geçirilmişti.

CAN AKSOY'UN YARDIMCISI TUTUKLANMIŞTI

Şüphelilerden Ulutaş, Doğancıoğlu, Şenyürek, Göksel, Çağlayan, Berber, Yılmaz, Koşunalp, Toprak ve Köklü tutuklama, Ünal, Seymen, Alioğlu, Kesik, Şenocak, Yıldırım, Yılmaz, Gülmez ve Karaduman adli kontrol tedbirlerinin uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Hakimlik, şüphelilerden Ulutaş, Doğancıoğlu, Berber, Göksel, Çağlayan, Yılmaz, Toprak, Köklü ve Koşunalp'in tutuklanmasına karar vermişti.

Şüpheliler Ünal, Seymen, Kesik, Şenocak, Gülmez ve Karaduman hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol kararı veren hakimlik, Alioğlu, Şenyürek, Yıldırım ve Yılmaz hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına hükmetmişti.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıAdana Masa Tenisi:

artık kayyımlığın da cılkı çıktı

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Haber YorumlarıZafer Aşık:

O zaten cılk idi.

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Haber YorumlarıUfuk BİR:

Akp ülkesi normal

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Haber YorumlarıZafer Aşık:

Lan ülke gündemindeki magazinsel olaylar filmlerde yok. Ne senaryo çıkar...Yoksulluk, Yolsuzluk, Yasaklar ile mücadele edilecekti. Biz yanlış anlamışız: Bunları her gün geliştiriyorlarmış aslında...

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Haber YorumlarıVictor Faith:

Almanya bu ekonomiye sahip olmadan önceki gündemini takip et bak bakalım..

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Haber Yorumlarıayhan erbek:

yeni kayyumu merakla bekliyoruz yeni gelen eskiyi aratırmış yeni rakamları merakla bekliyoruz haydi hayırlısı.....

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