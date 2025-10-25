Esenyurt'ta Büyük Temizlik Seferberliği Başlatıldı

Esenyurt Belediyesi, yenilenen temizlik filosu ve yapay zeka destekli temizlik planlama sistemiyle ilçede büyük bir temizlik seferberliği başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kurulan sistemle alınan 81 araçlık temizlik filosu sahaya indi.

İlk temizlik etkinliği Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un katılımıyla Osmangazi Mahallesi Papatya Caddesi'nde yapıldı.

Aksoy, temizlik emekçileriyle birlikte caddeyi temizledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksoy, yaklaşık 60 kişi ve 8 araçlarıyla birlikte temizlik hareketini başlattıklarını belirtti.

İşçilerin yükünü azaltmak için Esenyurtlulara çağrıda bulunan Aksoy, "Yeni araçlarımız ve yapay zeka destekli planlama sistemimizle temizlik sorununu kalıcı olarak çözeceğiz. Bu, sadece bir belediye projesi değil. Aynı zamanda toplumsal bir hareket. Herkesi yaşadığı alanı temiz tutmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.