Esenyurt'ta iki yıl kayyumluk yapan Can Aksoy kimdir? Görevden alınan vali yardımcısı nereli, hangi görevlerde bulundu?

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Esenyurt Belediyesi'nde başkan vekilliği koltuğu 19 Ekim 2026'da el değiştirdi. Yaklaşık iki yıldır görevde olan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy görevden alındı, yerine Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan atandı. Aksoy, Esenyurt'a gelmeden önce yürüttüğü İstanbul vali yardımcılığı görevine dönüyor.

Görevden almanın gerekçesi açıklanmadı. Esenyurt Belediyesi'ne ekim ayında rüşvet soruşturması kapsamında operasyon yapılmış, Aksoy'un başkan yardımcılığına getirdiği Yusuf Ulutaş da bu soruşturmada tutuklanmıştı.

CAN AKSOY KİMDİR, NERELİ?

Can Aksoy, 2006'dan bu yana İçişleri Bakanlığı'nda kaymakamlık ve vali yardımcılığı yapan bir mülki idare amiri. 1983'te Ankara'nın Altındağ ilçesinde doğdu, ailesi Kırşehirli. İlk ve ortaokulu Keçiören'de okudu.

2005'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Öğrenciliği sırasında TODAİE'nin Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde ve Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nde staj yaptı. İçişleri Bakanlığı 2007'de onu bir yıllığına İngiltere'deki Leicester Üniversitesi'ne dil ve mesleki eğitime gönderdi. 93. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu üstün başarıyla bitirdi. Evli ve iki çocuk babası.

KORGUN'DAN KIZILCAHAMAM'A

Meslek hayatına 2006'da Kırşehir'de kaymakam adayı olarak başladı; aynı yıl Çankırı'nın Korgun ilçesinde vekil kaymakamlık yaptı. 2009-2011 arasında Sivas'ın Ulaş, 2011-2013 arasında Kars'ın Arpaçay ilçesinde kaymakamdı.

2013-2015 arasında Yozgat'ta, 2015-2017 arasında Çanakkale'de vali yardımcılığı yaptı. Çanakkale'de bu göreve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği de eklendi. Sonra yeniden kaymakamlığa döndü: 2017-2018'de Adıyaman Gölbaşı, 2018-2019'da Ankara Beypazarı, 2019-2023'te Ankara Kızılcahamam kaymakamıydı.

BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI

4 Eylül 2023'te Beyoğlu Kaymakamlığı'na atandı. Bu görevde 31 Ekim 2024'e kadar kaldı.

BİR GÜNDE İKİ ATAMA

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 30 Ekim 2024'te tutuklandı. Ertesi gün, 31 Ekim 2024'te, Beyoğlu Kaymakamı olan Aksoy önce İstanbul Vali Yardımcılığı'na getirildi, aynı gün de Özer'in yerine Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Esenyurt'taki görevi 19 Ekim 2026'da sona erdi. Yerine gelen Ulaş Akhan, Van Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter olarak çalışıyordu.