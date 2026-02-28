TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Varank Esenyurt'ta iftar programına katıldı

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Esenyurt Belediyesinin iftar çadırında vatandaşlarla birlikte oruç açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un daveti üzerine Varank, Cumhuriyet Meydanı'na kurulan iftar çadırındaki programa katıldı.

Varank, burada yaptığı konuşmada, ramazanın önemine dikkati çekerek, bu ayda vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşmaktan memnuniyet duyduğunu anlattı.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Aksoy ise ramazanın bereketini, kardeşliğini ve dayanışma ruhunu birlikte paylaştıklarını belirterek, "Allah tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız ibadetleri kabul eylesin. Soframız da gönüllerimiz de bir olsun." diye konuştu.

İftara, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyeleri Şenel Savcı ve Mercan Koç'un yanı sıra gaziler ile çok sayıda vatandaş da katıldı.

Dualar edilip, ilahiler okunan programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından oruçlar açıldı.

Varank ile Aksoy, iftarın ardından meydandaki esnafı ziyaret ederek, onlara hayırlı işler diledi.

Necip Fazıl Kısakürek Kütüphanesi'nde ders çalışan öğrencilerle bir araya gelen Varank ve Aksoy, çay sohbetinde gençlerin sorularını yanıtladı.

Mustafa Varank, eğitim hayatı ve gelecek tercihleri konusunda gençlere bazı tavsiyelerde bulundu.