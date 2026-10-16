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Esenyurt Belediyesi sağanaktan etkilenenlere yemek dağıttı, hasar tespiti yaptı

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Esenyurt Belediyesi, İstanbul'da etkili olan sağanak sonrası su baskını yaşanan ev, iş yeri ve ibadethanelerde tahliye, mazgal temizliği ve çevre temizliği çalışması yürüttü. Belediye ekipleri ayrıca hasar tespiti yapıp selden etkilenen vatandaşlara yemek dağıttı.

Esenyurt Belediyesi, kentte etkili olan sağanaktan etkilenen vatandaşlara yemek desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'u etkisi altına alan sağanağın ardından ekipler ilçede su baskınlarının yaşandığı ev, iş yeri ve ibadethanelerde tahliye çalışmaları gerçekleştirdi.

Vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda sahaya çıkan ekipler, tıkanan mazgalları temizleyerek olası su baskınlarının önüne geçmek için çalıştı.

Su baskınları nedeniyle evlerinde hasar oluşan vatandaşlara destek olmak amacıyla zabıta ekipleri tarafından zarar tespit çalışmaları gerçekleştirildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise selin ardından ilçenin farklı noktalarında çevre temizliği yaparak oluşan kirliliğin giderilmesi için çalışma yürüttü.

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri de selden etkilenen vatandaşlara yemek dağıtarak mağduriyetlerin giderilmesine destek oldu.

Kaynak: AA
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