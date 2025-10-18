Esenyurt'ta Sokak Kedilerine Parazit Uygulaması Yapıldı

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünce, ilçedeki sokak hayvanlarının sağlığını korumaya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, kedilere iç ve dış parazit uygulaması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Esenkent ve Aşık Veysel mahalle muhtarlıklarının işbirliğiyle belirlenen noktalarda, sokak kedilerindeki parazitlere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Veteriner hekimler tarafından kedilere parazit uygulamaları yapılarak genel sağlıkları da kontrol edildi. Kontrollerde, kedilerin beslenme durumları ve olası hastalık belirtileri incelendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenyurt Belediyesi Veteriner Hekimi Ayça Dilara Kılıç, hem sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmak hem de insanlara bulaşabilecek hastalıkların önüne geçmek amacıyla bu uygulamaların düzenli aralıklarla devam edeceğini belirtti.

Kılıç, toplum sağlığı açısından da büyük önem taşıyan bu uygulamada vatandaşların duyarlılığının kendilerini memnun ettiğini kaydetti.

Esenkent Mahallesi Muhtarı Kemal Erpolat ise mahalle sakinlerinin talebi üzerine belediyeye başvurduklarını anlattı.

Erpolat, mahalledekilerin iç ve dış parazit uygulamasından çok memnun olduğunu belirterek, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'a teşekkür etti.