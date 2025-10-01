Haberler

Esenyurt'ta Yaşlılar Günü Kutlaması

Güncelleme:
Esenyurt Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla ilçede yaşayan yaşlı bireyleri evlerinde ziyaret etti, hediyeler verdi ve taleplerini dinleyerek yardımcı oldu.

Ziyaret sırasında vatandaşlara Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un selamları ileten ekipler, hazırladıkları hediyeleri verdi.

Ekipler, yaşlı bireylerin taleplerini dinleyerek not aldı ve ihtiyaçlarının karşılanması noktasında gerekli yönlendirmeleri yaptı.

Belediye ekiplerinin samimi yaklaşımı ve ilgisi karşısında memnuniyetlerini ifade eden vatandaşlar, Esenyurt Belediyesine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
