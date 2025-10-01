Esenyurt'ta Yaşlılar Günü Kutlaması

Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla ilçede yaşayan yaşlı bireyleri evlerinde ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla ilçede yaşayan yaşlılara ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyaret sırasında vatandaşlara Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un selamları ileten ekipler, hazırladıkları hediyeleri verdi.

Ekipler, yaşlı bireylerin taleplerini dinleyerek not aldı ve ihtiyaçlarının karşılanması noktasında gerekli yönlendirmeleri yaptı.

Belediye ekiplerinin samimi yaklaşımı ve ilgisi karşısında memnuniyetlerini ifade eden vatandaşlar, Esenyurt Belediyesine teşekkür etti.