Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü: Oğlum çektiği çizgilerle şafak sayıyor

"Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davasının ilk duruşmasının dördüncü gününde Esenyurt Belediyesi yetkilileri savunma yaptı. Belediyenin Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şimşek, "Ben suç işlemedim. Tutukluyken oğlum okula başladı. Çizgi çekmeyi öğreniyor. Oğlum çektiği çizgilerle babasının şafağını sayıyor" diyerek beraatini istedi.

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanığın yargılandığı davanın görülmesine 4'üncü günde sanık savunmalarıyla devam ediliyor.

"İMZA BANA AİTSE CEZAMI ÇEKERİM"

Duruşmada savunma yapan sanık Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış, "Hepimizin masum olduğuna inanıyorum. 2 bilirkişi raporuna rağmen iddianamede ihaleye fesat karıştırdığım belirtilmiştir. Bunun nedeni, Aziz İhsan Aktaş ile telefon kaydımın olması, Celal Yıldız'ın ihaleye katılmak istemediğini bana anlatması ve benim sorunları bilip, anlamamdır. 13 Ocak 2025 günü ben gözaltına alındım. Evraklardaki imza bana aitse ben cezamı çekerim. Verilecek her ceza bana hafif kalır. O imzanın bana ait olup olmadığı incelensin" ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanı, sanık hakkında iddianamede yer alan şartnameyi örgütün istediği şekilde değiştirdiği iddialarını sordu. Sanık Çalış ise, "Bu iddia yalnızca bir HTS kaydına dayanmaktadır" dedi.

"OĞLUM ÇEKTİĞİ ÇİZGİLERLE BABASININ ŞAFAĞINI SAYIYOR"

Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şimşek ise savunmasında, "10 yıl Ataşehir Belediyesi'nde çalıştım. Sonrasında çeşitli birimlerde de müdürlük yaptım. Son olarak Esenyurt Belediyesi'nde görevliyim. Ben bir suç islemedim. İhaleye fesat karıştırma suçunu işlediğim öne sürülen ihalelerde bir suç işlemedim. Ben tutukluyken oğlum okula başladı. Çizgi çekmeyi öğreniyor, oğlum çektiği çizgilerle babasının şafağını sayıyor. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, duruşmaya yaklaşık 1 saat ara verdi. Aranın ardından duruşma, sanık savunmalarının alınmasıyla devam edecek.

