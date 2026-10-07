İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı'nın evinden çıkan paralar

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Esenyurt Belediyesi'ne yönelik geniş çaplı bir yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlendi. İhalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada, aralarında belediyenin üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

İHALEYE FESAT VE RÜŞVET ÇARKI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan resmi açıklamada, belediyedeki bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alındığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Harekete geçen Mali Şube ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli yakalanırken, firari durumdaki 2 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

BAŞKAN YARDIMCISININ EVİNDEN NAKİT PARA VE LÜKS SAATLER ÇIKTI

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmanın arama boyutunda ise çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş’ın evinde yapılan aramalarda; yüklü miktarda nakit para, döviz, ziynet eşyası ve yüksek maddi değere sahip lüks saatler ele geçirildi.

Aramada; 450 bin 854 dolar, 31 bin 815 euro, 2 milyon 580 bin TL nakit para, 35 bilezik, 36 kolye, 42 küpe, 17 yüzük, 9 bileklik, 4 saat, 2 Rolex marka saat, çeşitli altın ve ziynet eşyaları ile biri ruhsatsız 3 silaha el konuldu.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE FİRMA SAHİPLERİ LİSTEDE

Gözaltına alınan isimler arasında belediyenin kritik birimlerindeki yöneticiler ve şirket sahipleri yer alıyor. Emniyete götürülen şüphelilerin listesi şu şekilde:

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı: Yusuf Ulutaş

Eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı: Ümit Ünal

Birim Müdürleri: Ziya Seymen (Muhtarlık İşleri Müdürü), İbrahim Doğancıoğlu (Park ve Bahçeler Müdürü)

Belediye Çalışanları: Anıl Alioğlu, Edil Kesik

Firma Sahipleri ve Çalışanları: Tuba Ulutaş Şenyürek, Adnan Şenocak, Doğan Can Göksel, Cemalettin Çağlayan, Harun Berber, Salih Yılmaz, Erhan Toprak, Orhan Yıldırım, Ziya Köklü, Halil Yılmaz, Emrah Koşunalp.

Kaynak: Haberler.com