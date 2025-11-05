Esenyurt'ta Yapay Zeka Destekli Temizlik Hizmeti Başlatıldı

Esenyurt Belediyesi, yapay zeka destekli planlama sistemi ve yenilenen filosuyla ilçede 24 saat kesintisiz temizlik hizmeti yürütüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, temizlik hizmetlerini modernize etmek amacıyla çöp toplama kamyonları, entegre süpürge araçları, yapay zeka destekli atık takip sistemleri ve yeni nesil çöp konteynerlerinin yer aldığı 81 araçlık filo oluşturuldu.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy tarafından başlatılan "Esenyurt Temizlik Hareketi" kapsamında, ilçedeki çöp konteynerleri yenilenirken, cadde ve sokaklara daha estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla çim kabinler yerleştirildi.

Temizlik çalışmalarının devam ettiği Merkez Mahallesi'nde ekipler sokakları süpürüp tazyikli suyla yıkadı, çöp konteynerlerini dezenfekte etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Can Aksoy, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteği ve İLBANK kredisiyle 14 aylık kiralama bedeli karşılığında mülkiyeti tamamen belediyeye ait resmi plakalı araçları ilçeye kazandırdıklarını belirtti.

Merkez Mahallesi Muhtarı Barış Çamlıbel de çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu konuda bilinçli olmamız gerekiyor. Benim mahallemde 116 sokak, 4 cadde ve bir meydan var. 24 saat içerisinde 4 kez çöplerimiz alınıyor. Araçlarımız son model, takip cihazlarıyla donatılmış araçlar. İnşallah hayırlı olur. Bu mahallede hepimiz yaşıyoruz. Komşularımızın da bu konuda bize destek vereceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.