Esenyurt Belediyesinden gençlere sınav desteği

Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde düzenlenen seminerde, uzman psikolog Uğur Ceco öğrencilerin sınav kaygısını yönetmelerine yardımcı olacak bilgiler paylaştı. Seminerde kaygıyla başa çıkma yöntemleri, odaklanma becerileri ve motivasyon artırıcı teknikler ele alındı.

Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı hazırlık kursuna katılan öğrenciler için seminer düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, uzman psikolog Uğur Ceco'nun katılımıyla gerçekleştirilen "Kafamın İçindeki Sınav Koçu" başlıklı seminerde, öğrencilerin sınav kaygısını yönetmelerine yardımcı olacak önemli bilgiler paylaşıldı.

Seminerde, sınav stresinin nasıl avantaja çevrilebileceği ve başarıya dönüştürülebileceği detaylı şekilde ele alındı.

Yoğun ilgi gören etkinlikte, kaygıyla başa çıkma yöntemleri, odaklanma becerileri ve motivasyon artırıcı teknikler gibi öğrencilerin sınav sürecinde ihtiyaç duyduğu pek çok konuya değinildi.

Gençlerin hem akademik hem de psikolojik olarak daha güçlü bir şekilde sınavlara hazırlanması hedeflendi.

Yetkililer, ilçedeki gençlerin geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemesi için LGS ve YKS hazırlık kursları kapsamında düzenlenen eğitim ve seminerlerinin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek
