Haberler

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezinden engelli vatandaşlara istihdam köprüsü

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezinden engelli vatandaşlara istihdam köprüsü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM) ve İŞKUR işbirliğiyle düzenlenen engelli istihdam buluşmasında, 30'dan fazla firma temsilcisi yüzlerce engelli vatandaşla bir araya gelerek iş görüşmesi yaptı.

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM) ile Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) işbirliğinde düzenlenen engelli istihdam buluşmasında, yüzlerce vatandaş 30'dan fazla firma temsilcisiyle bir araya gelerek iş fırsatlarını değerlendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ESBİM, İŞKUR işbirliğiyle engelli vatandaşların istihdama katılımını desteklemek amacıyla toplu iş görüşmesi düzenledi.

Nene Hatun Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen mülakata yüzlerce vatandaş katılırken, 30'u aşkın firmada iş arayanlarla birebir görüşme gerçekleştirdi.

Engelli bireylerin iş hayatına kazandırılmasını hedefleyen organizasyonda adaylar, firmaların insan kaynakları temsilcileriyle görüşerek özgeçmişlerini sundu ve açık pozisyonlar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ESBİM sorumlusu Mirkan Kaya, benzeri mülakatların aralıksız olarak devam edeceğini belirtti.

Programa 30 firmayı davet ettiklerini, böylece yüzlerce vatandaşı işverenlerle bir araya getirdiklerini kaydeden Kaya, engelli vatandaşların istihdama katılımını artırmayı ve onlara uygun iş fırsatları sunarak çalışma hayatına kazandırılmalarına katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / İrem Demir
CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 ismin üstü çizildi

Kılıçdaroğlu'ndan yeni ihraç dalgası! 2 ismin üstü çizildi
Özgür Özel: Kemal Bey'e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum

"Kemal Bey'e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıldız futbolcunun dolabından çıkana bakın

Yıldız futbolcunun dolabından çıkana bakın

Korkutan senaryo gerçek olmaya başladı! Fransa'da en az 18 kişi hayatını kaybetti

Korkutan senaryo gerçek oldu! Dört bir yandan acı haberler geliyor
Amsterdam'da olay görüntü! Tasma takıp sokak boyunca gezdirdi

Sokakta akılalmaz görüntü! Hiç kimseye aldırış etmediler
Dünya Kupası sonrası ayrılık kararı! Balogun transfer piyasasını karıştırdı

Süper Lig devlerinin de iştahını kabartan bir karar aldı
Martı TAG kurucusu ateş püskürdü: İTEO Cumhurbaşkanımızın videosunu montajladı

Dava öncesi ateş püskürdü: Cumhurbaşkanımızın videosunu montajladılar
Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı

Komşu komşuya bunu yapar mı? Kameranın farkına varamadı

Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı

Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı