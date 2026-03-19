Esenyurt Belediyesinden ilçede kapsamlı bayram temizliği

Esenyurt Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelinde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bayram hazırlıkları için yürütülen çalışmalar kapsamında, meydanlar, ibadethaneler, parklar, sokaklar ve mezarlıklar detaylı şekilde temizlenerek bayrama hazır hale getirildi.

Yoğun mesai harcayan belediye ekipleri, özellikle şehit mezarlarında titiz bir çalışma yürüttü. Bakım ve temizlik işlemlerinin özenle yapıldığı alanlar, gül suyu ile yıkanarak bayramın manevi atmosferine uygun hale getirildi.

Mobil temizlik ekipleri, ilçe genelindeki camilerde de kapsamlı temizlik çalışması yaptı. "Cami Hijyen Projesi" kapsamında ibadet alanları, cami bahçeleri ve abdesthaneler baştan sona temizlenerek vatandaşların kullanımına hazır hale getirildi.

65 yaş ve üstü vatandaşların evleri temizlendi

Esenyurt Belediyesi, kamusal alanların yanı sıra sosyal destek kapsamında evlerde de temizlik hizmeti sundu. İlçede yaşayan engelli bireyler ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların evlerinde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Ekipler, belirlenen adreslerde evlerin genel temizliğini yaparken cam sildi, banyo ve tuvaletlerde detaylı hijyen çalışmaları gerçekleştirdi. Bu hizmetle yaşlı ve engelli vatandaşların bayrama daha temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda girmesi sağlandı.