Esenyurt'ta ücretsiz KPSS ve DGS kursları başladı

Esenyurt Belediyesi, kamu personeli ve lisans eğitimine devam etmek isteyenler için KPSS ve DGS hazırlık kursları başlattı. Kurslar, ücretsiz olarak sunulacak ve uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek.

Esenyurt Belediyesince, kamu personeli olmak ve lisans eğitimine devam etmek isteyen vatandaşlar için Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ) ve Dikey Geçiş Sınavı (DGS) hazırlık kursları başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitim alanındaki çalışmalar genişletilerek ücretsiz lise ve üniversiteye hazırlık kurslarına KPSS ve DGS hazırlık programları da eklendi.

Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kursların, sınav takvimine uygun programlar, uzman eğitmen kadrosu ve rehberlik hizmetleriyle öğrencilere destek sağlaması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenyurt Belediyesi Eğitim Koordinatörü Mesut Parlak, "Devam eden LGS ve YKS kurslarımızın ardından, kamu personeli olmayı hedefleyen vatandaşlarımız için KPSS kurslarımızı, lisans tamamlama hedefi olan vatandaşlarımız için de DGS kurslarımızı başlattık. Tüm eğitimlerimiz hızla devam ediyor. Kurslarımız ücretsiz olup hafta içi ve hafta sonu programlarıyla sürüyor." ifadelerini kullandı.

Anestezi programı mezunu kursiyer Mahmut Aktaş, kursların planlı ve verimli ilerlediğini belirterek ücretsiz olmasının büyük avantaj sağladığını kaydetti.

Daha önce üniversite hazırlık sürecinde de aynı merkezden yararlanan Buse Savaş ise eğitmenlerin ilgisinden memnun olduğunu belirterek, özel kurs ücretlerinin yüksekliğine dikkati çekti.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse
