Esenyurt'ta Şehit ve Gazi Aileleri Birimi Kuruldu

Esenyurt Belediyesi, ihtiyaçları takip etmek, talepleri ilgili birimlere ulaştırmak, milli günler ile anma programlarını kurumsal çerçevede düzenlemek amacıyla "Şehit ve Gazi Aileleri Birimi"ni kurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, söz konusu birim çalışanları ilçede ikamet eden şehit ailelerini ve gazileri evlerinde ziyaret edecek.

Açıklamada görüşüne yer verilen birim sorumlusu Dilan Turan, gazi ve şehit ailelerinin her türlü ihtiyacını yakından takip ettiklerini belirtti.

Turan, "Ziyaretlerimizin yanı sıra, 7 gün 24 saat hizmet veren '444 0 411' numaralı çağrı merkezimiz aracılığıyla bizlere kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Belediye bünyesindeki ilgili birimlerle koordineli şekilde talepleri karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Esenyurt Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ömer Aslan ise hizmetten memnuniyet duyduğunu kaydederek, Belediye Başkan Vekili Can Aksoy ile belediye çalışanlarına teşekkür etti.