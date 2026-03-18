Esenyurt Belediyesinden şehit aileleri ve gaziler için "minnet ve vefa" iftarı

Esenyurt Belediyesinden şehit aileleri ve gaziler için 'minnet ve vefa' iftarı
Esenyurt Belediyesi, şehit aileleri ve gazilere yönelik "minnet ve vefa" iftarı düzenledi.

Esenyurt Belediyesi, şehit aileleri ve gazilere yönelik "minnet ve vefa" iftarı düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Nazım Hikmet Kültür Merkezi Davet Salonu'nda gerçekleştirilen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dualar edildi, ilahi dinletisi sunuldu.

Programda konuşan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını ifade ederek, gazilere şükranlarını sundu.

Milletin tarih boyunca o kutsal emanetin sorumluluğunu taşıdığını, bağımsızlığından ve birliğinden asla vazgeçmediğini belirten Aksoy, belediye olarak şehitlerin kıymetli emanetlerinin ve kahraman gazilerin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kıbrıs gazisi Aslan Yılmaz, organizasyondan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Çok güzeldi, çok memnun kaldım. Esenyurt'ta, bizim için gereken her şeyi yapıyorlar, her türlü yardımcı oluyorlar." açıklamasında bulundu.

Şehit Mehmet Sevim'in abisi Bilal Sevim, programın kendileri için büyük anlam taşıdığını kaydederek, "Gerçekten sahipsiz olmadığımızı ve acımızın paylaşıldığını görüyoruz." ifadesini kullandı.

Programa Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy ve eşi Esin Aksoy'un yanı sıra Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Avcılar Şube Başkanı Nurettin Ağaoğlu, Esenyurt Şube Başkanı Ömer Aslan, ilçe protokolü, şehit aileleri ve gaziler ile aileleri katıldı.

Kaynak: AA / İrem Demir
