Dilencinin üzerinden çil çil altın çıktı

Güncelleme:
Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilik yapan yaşlı bir kadını takibe aldı. Yapılan incelemede kadının üzerinden 67 çeyrek altın ve büyük bir miktarda para çıktı. İlgili ekipler, olayla ilgili denetimlerin artırılacağını duyurdu.

Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilik yapan yaşlı bir kadının üzerinden 67 çeyrek altın ile yüklü miktarda para ele geçirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, polisle işbirliği içerisinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında, Esenyurt Devlet Hastanesi önünde dilenen yaşlı kadın, şüpheli hareketleri nedeniyle zabıta ekipleri tarafından takibe alındı.
Takip sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan kadın karakola götürüldü. Burada yapılan üst aramasında kadının üzerinden 67 çeyrek altın ve yüklü miktarda para çıktı.
Altınlar ve para tutanak altına alınırken, kadına idari para cezası uygulandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, yasalara aykırı olan organize dilencilik faaliyetleri ile bazı kişilerin büyük miktarlarda haksız kazanç elde ettiğini belirtti.
İlçede benzer olayların önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin artarak devam edeceğini bildiren Aksoy, manevi duyguları suistimal eden kişilere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
