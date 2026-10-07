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Esenyurt Belediyesi hangi parti? Esenyurt Belediye Başkanı kim?

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Esenyurt Belediyesi hangi parti? Esenyurt Belediye Başkanı kim?
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Esenyurt Belediyesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen şafak operasyonuyla yeniden gündeme geldi. Belediyeye yönelik operasyonda 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 17 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Peki, Esenyurt Belediyesi hangi parti? Esenyurt Belediye Başkanı kim? Detaylar...

Esenyurt Belediyesi, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonun ardından yeniden gündeme geldi. Gelişmenin ardından Esenyurt Belediyesi'nin hangi partiye ait olduğu ve Esenyurt Belediye Başkanı'nın kim olduğu merak konusu oldu. Peki,  Esenyurt Belediyesi hangi parti? Esenyurt Belediye Başkanı kim? Detaylar haberimizde.

ESENYURT BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Esenyurt Belediyesi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Ahmet Özer'in seçimi kazanmasıyla CHP yönetimine geçti. Verilen seçim sonuçlarına göre Ahmet Özer, 227 bin 608 oy ve yüzde 49,04 oy oranıyla ilk sırada yer aldı.

Ancak Can Aksoy, 31 Ekim 2024 tarihi itibarıyla Esenyurt Belediyesi Başkan Vekili olarak göreve başladı. Bu nedenle Esenyurt Belediyesi'nin güncel yönetiminde başkanlık görevini Can Aksoy, başkan vekili sıfatıyla yürütüyor.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Esenyurt Belediyesi'nde başkanlık görevini Can Aksoy, belediye başkan vekili olarak yürütüyor. Can Aksoy, 31 Ekim 2024 tarihinde Esenyurt Belediyesi Başkan Vekili olarak göreve başladı.

1983 yılında Ankara Altındağ'da doğan Can Aksoy, aslen Kırşehirlidir. İyi derecede İngilizce bilen Aksoy, evli ve iki çocuk sahibidir.

Can Aksoy, 2023-2024 yılları arasında İstanbul Beyoğlu Kaymakamı olarak görev yaptı. 31 Ekim 2024 itibarıyla Esenyurt Belediyesi Başkan Vekili olarak görevine başladı.

2024 ESENYURT BELEDİYESİ SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Esenyurt Belediye Başkanlığı için CHP adayı Ahmet Özer 227 bin 608 oy alarak yüzde 49,04 oy oranına ulaştı.

AK Parti adayı Hamit Öncü ise 181 bin 806 oy ve yüzde 39,17 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.

Seçimde Zafer Partisi adayı Emin Taşkan yüzde 3,69, Yeniden Refah Partisi adayı Ahmet Fatih Hatunoğlu yüzde 3,10, İYİ Parti adayı Muharrem Yıldız ise yüzde 1,37 oy aldı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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