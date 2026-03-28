Haberler

Esenyurt Belediyesi, kaba atıkları geri dönüşüme kazandırıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt Belediyesi, eski mobilya ve beyaz eşyaları geri dönüştürerek çevre kirliliğini önlüyor. Çağrı merkezleri tarafından toplanan büyük atıklar, ayrıştırılıp ekonomiye kazandırılıyor.

Esenyurt Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek ve mahallelerin temizliğini sağlamak amacıyla eski mobilya, beyaz eşya ve benzeri büyük hacimli atıkları geri dönüşüme kazandırıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri belirlenen noktalardaki koltuk, dolap ve yatak gibi kaba atıkları toplayarak Akçaburgaz Mahallesi'ndeki döküm şantiyesine taşıyor.

Şantiyeye getirilen atıkların bir kısmı ayrıştırılarak geri kazanıma yönlendiriliyor, kalan parçalar Silivri Seymen bölgesine sevk ediliyor.

Ayrıca, belediye bünyesine kazandırılan kırıcı ayrıştırma makinesi ile park ve bahçeler birimi tarafından getirilen ağaç dalları ve kaba atıklar, işlenerek enerji üretimine katkı sağlayacak şekilde değerlendiriliyor.

Aylık yaklaşık 1200 araca denk gelen kaba atık toplanırken, hem çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunuluyor hem de atıkların ekonomiye kazandırılması sağlanıyor.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

