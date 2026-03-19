Esenyurt'ta Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Etkinliği Düzenlendi
Esenyurt Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümüne özel bir etkinlik düzenledi. 'Geçmişin İzinde Geleceğin Peşinde' temasıyla gerçekleştirilen programda, Halk Dansları Topluluğu tarafından tiyatral anlatımla sahne ve dans gösterisi sunuldu.
Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde "Geçmişin İzinde Geleceğin Peşinde" temasıyla düzenlenen etkinlikte, Esenyurt Belediyesi Halk Dansları Topluluğu tarafından tiyatral anlatımlı sahne ve dans gösterisi gerçekleştirildi.
Çanakkale Zaferi'ni sanatın etkili diliyle aktarmayı amaçlayan etkinlik, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.
Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş