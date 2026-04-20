Esenyurt Belediyesi hat sanatı söyleşisi düzenledi

Esenyurt Belediyesince gerçekleştirilen söyleşide, Prof. Dr. M. Hüsrev Subaşı hat sanatının tarihi, estetik anlayışı ve korunmasının önemi hakkında bilgi verdi. Programa yoğun ilgi gösterildi.

Esenyurt Belediyesince "Hat Sanatına Yolculuk" söyleşisi düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşide, Prof. Dr. M. Hüsrev Subaşı hat sanatına ilişkin birikim ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

Söyleşide, hat sanatının tarihsel gelişim süreci, İslam sanatları içerisindeki konumu ve estetik anlayışı detaylı biçimde aktarıldı. Subaşı, geleneksel sanatların korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çekti.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Programa, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer de katılım sağladı.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı
Pakistanlı kaynaklar 'Müzakere olacak' dedi, İran'dan yalanlama geldi

İran'dan Pakistan'ın iddiasına jet hızında yalanlama
Kan donduran aile katliamı! 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü

Kan donduran aile katliamı! 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 15 kişi feci şekilde can verdi

Hurdaya dönen otobüsten cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
İran'da İsrail'e casusluk yaptığı iddia edilen 2 kişi idam edildi

Komşu casusların kalemini kırdı
Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor

Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor
Kan donduran aile katliamı! 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü

Kan donduran aile katliamı! 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü
Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıt indirimi iptal oldu

Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıtta dev indirim iptal oldu
TikTok canlı yayınında bir kişiyi bıçakladı, izleyicileri hediye göndermeye devam etti

Canlı yayın açıp kadını bıçakladı, polis aracında yayına devam etti