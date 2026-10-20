Ulaş Akhan kimdir? Esenyurt'a atanan bürokrat 2017'de Doğubayazıt'ta da başkan vekiliydi

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Ocak 2017'de Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kaymakam olan Ulaş Akhan, aynı zamanda Doğubayazıt Belediyesi'nin başkan vekilliğine getirilmişti. Dokuz yıl sonra yine aynı koltukta. Bu kez görev yeri İstanbul'un Esenyurt ilçesi, belediyenin başında da ondan önce yaklaşık iki yıl boyunca bir vali yardımcısı vardı.

Van Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter olarak çalışan Akhan, 19 Ekim 2026'da Esenyurt Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirildi. İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un Esenyurt'taki başkan vekilliği aynı gün sona erdi; Aksoy, vali yardımcılığı görevine dönüyor.

Esenyurt'a ilk kayyum, Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 30 Ekim 2024'te tutuklanmasının ardından atanmıştı. Akhan, o tarihten bu yana ilçeyi yöneten ikinci başkan vekili oldu.

ULAŞ AKHAN KİMDİR?

Ulaş Akhan, kariyerinin büyük bölümünü mülki idarede geçiren bir bürokrat. Beş ilçede kaymakamlık, Kilis'te vali yardımcılığı yaptı ve 2019'dan bu yana önce Bursa, sonra Van büyükşehir belediyelerinin genel sekreterliğini yürüttü. Maliyeden geldi.

ULAŞ AKHAN NERELİ, HANGİ OKULU BİTİRDİ?

1978'de Edirne'de doğdu. Üniversiteyi Bursa'da okudu: 2001'de Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

VERGİ DENETİMİNDEN KAYMAKAMLIĞA

Memurluğa 2005'te Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nda vergi denetmen yardımcısı olarak başladı ve burada uzun kalmadı: 2006'da kaymakam adayı olarak mülki idareye geçti.

Sivas'ın Koyulhisar, Kastamonu'nun Seydiler, Elazığ'ın Alacakaya ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçelerinde kaymakamlık yaptı. Kilis'te vali yardımcısı olarak çalıştı. 2018'de Antalya'nın Kaş ilçesine kaymakam olarak atandı.

DOĞUBAYAZIT'TA BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİYDİ

Doğubayazıt'ta kaymakamken 24 Ocak 2017'de belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. HDP'li Belediye Başkanı Murat Rohat Özbay gözaltına alınmış, belediyenin yönetimi kaymakama bırakılmıştı. İlçede hem kaymakam hem belediye başkan vekili olarak çalıştı.

BURSA'DAN VAN'A GENEL SEKRETERLİK

Kaş'taki kaymakamlığından bir yıl sonra, 2019'da Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin genel sekreteri oldu. Mart 2025'te Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği'ne getirildi. Esenyurt'tan önceki son durağı Van'dı.