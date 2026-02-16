Esenyurt'ta ramazan öncesi gıda denetimleri artırıldı

Esenyurt Belediyesi Zabıta ekiplerince, ramazan ayı öncesi ilçe genelindeki fırın, market ve kasaplarda kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayının yaklaşmasıyla çalışmalarını yoğunlaştıran zabıta ekipleri, halk sağlığının korunması amacıyla işletmeleri tek tek ziyaret etti.

Denetimlerde ürün gramajı, etiket ve kasa fiyat uyumu, hijyen koşulları ile son kullanma tarihleri titizlikle kontrol edildi.

Kurallara uygunluk konusunda işletme sahiplerine bilgilendirmelerde bulunan ekipler, tespit edilen eksikliklere ilişkin de gerekli uyarıları yaptı.

Vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin ramazan ayı boyunca aralıksız süreceği bildirildi. Denetimlerin, halk sağlığını önceleyen belediyecilik anlayışı doğrultusunda devam edeceği kaydedildi.