Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Esenyurt Belediyesi’ndeki ihalelere fesat karıştırılması ve müteahhitlerden rüşvet alınması iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş’ın da bulunduğu 9 şüpheli tutuklanırken, 10 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Park ve Bahçeler Müdürü İbrahim Doğancıoğlu’nun etkin pişmanlıktan yararlanarak verdiği ifadeler doğrultusunda rüşvet paralarının saklandığı gizli adrese operasyon düzenlendi.

İTİRAFÇI MÜDÜR GİZLİ DAİREYİ İFŞA ETTİ

Soruşturmanın seyrini değiştiren gelişme, tutuklu müdür İbrahim Doğancıoğlu’nun savcılık ifadesiyle yaşandı. Doğancıoğlu, Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş’ın talimatıyla Küçükçekmece’deki bir sitede bir arkadaşının üzerine boş bir daire kiraladığını ve bu adrese rüşvet gelirlerinin konulması amacıyla iki adet özel çelik kasa yerleştirdiğini itiraf etti.

ANNESİ VE KUZENİ VALİZLERLE EVE GELDİ

İtiraf üzerine harekete geçen emniyet güçleri, söz konusu adrese operasyon düzenleyerek dairedeki iki siyah çelik kasayı tespit etti. Ekipler kasaları açmak amacıyla çilingir beklediği esnada, Yusuf Ulutaş’ın annesi Ayşe Ulutaş ile kuzeni Mustafa Zahit Seval ellerinde iki boş valiz ve daire anahtarıyla eve giriş yaptı. Şüpheliler içeride polis ekipleriyle karşılaşarak suçüstü gözaltına alındı. Zanlıların ilk beyanlarında adrese Yusuf Ulutaş’ın avukatı tarafından yönlendirildiklerini söyledikleri öğrenildi.

MİLYONLUK DÖVİZ ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında kasaların anahtarları ele geçirilirken, kasa şifrelerinin da polis ekiplerine verilmesiyle kasalar açıldı. Yapılan aramada kasaların içerisinden yüksek miktarda Euro ve ABD doları ele geçirildi. Olayla ilgili adli süreç titizlikle devam ediyor.

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Kaynak: Haberler.com