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Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı

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Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
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Esenyurt Belediyesi’ndeki rüşvet ve ihale usulsüzlüğü soruşturmasında tutuklanan Park ve Bahçeler Müdürü’nün itirafı üzerine rüşvet paralarının saklandığı boş dairedeki kilitli kasalardan milyonluk döviz çıkarken, paraları almaya boş valizlerle gelen Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın annesi ve kuzeni suçüstü yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Esenyurt Belediyesi’ndeki ihalelere fesat karıştırılması ve müteahhitlerden rüşvet alınması iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş’ın da bulunduğu 9 şüpheli tutuklanırken, 10 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Park ve Bahçeler Müdürü İbrahim Doğancıoğlu’nun etkin pişmanlıktan yararlanarak verdiği ifadeler doğrultusunda rüşvet paralarının saklandığı gizli adrese operasyon düzenlendi.

İTİRAFÇI MÜDÜR GİZLİ DAİREYİ İFŞA ETTİ 

Soruşturmanın seyrini değiştiren gelişme, tutuklu müdür İbrahim Doğancıoğlu’nun savcılık ifadesiyle yaşandı. Doğancıoğlu, Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş’ın talimatıyla Küçükçekmece’deki bir sitede bir arkadaşının üzerine boş bir daire kiraladığını ve bu adrese rüşvet gelirlerinin konulması amacıyla iki adet özel çelik kasa yerleştirdiğini itiraf etti.

ANNESİ VE KUZENİ VALİZLERLE EVE GELDİ

İtiraf üzerine harekete geçen emniyet güçleri, söz konusu adrese operasyon düzenleyerek dairedeki iki siyah çelik kasayı tespit etti. Ekipler kasaları açmak amacıyla çilingir beklediği esnada, Yusuf Ulutaş’ın annesi Ayşe Ulutaş ile kuzeni Mustafa Zahit Seval ellerinde iki boş valiz ve daire anahtarıyla eve giriş yaptı. Şüpheliler içeride polis ekipleriyle karşılaşarak suçüstü gözaltına alındı. Zanlıların ilk beyanlarında adrese Yusuf Ulutaş’ın avukatı tarafından yönlendirildiklerini söyledikleri öğrenildi.

MİLYONLUK DÖVİZ ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında kasaların anahtarları ele geçirilirken, kasa şifrelerinin da polis ekiplerine verilmesiyle kasalar açıldı. Yapılan aramada kasaların içerisinden yüksek miktarda Euro ve ABD doları ele geçirildi. Olayla ilgili adli süreç titizlikle devam ediyor.   

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (71)

Haber Yorumları128547Ab&:

Nereye elini atsan Eko ve türevleri çıkıyor utanmada yok bunlarda birde savunuyorlar

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme21
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Haber YorumlarıNur Akbaş:

Abi aldığınız paranın hakkını verin adam akpkk li????????

yanıt13
yanıt6
Haber YorumlarıRevolver:

Yusuf ulutaş akp li???

yanıt11
yanıt1
Haber Yorumlarıuğur aksakallı:

adam akp nin atadıgı kayyum biliyormusun diyecegimde trole laf anlatmak namünkün

yanıt13
yanıt2
Haber Yorumlarıxwng8t6xdk:

Biraz araştırsan keşke, Akp li bu imar müdürü kayyım olarak geldi. bilginiz olmadan fikriniz olmasın lütfen, sizin gibiler yüzünden bu haldeyiz…

yanıt4
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Haber YorumlarıUfuk BİR:

CHP den değil nerenle bilip yazıyon

yanıt7
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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

yüzün kızardı mı:))) Fatma ablandan ekonun türevlerinden değil mi

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yanıt0
Haber Yorumlarıbekir yapici:

hadi ordan ne ekosu 2024 yilindan beri belediye kayyumda adiligin luzumu yok.

yanıt1
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Haber YorumlarıEymen Tunç:

Rüşveti veren firmaların sorumlularını da içeri alıyorlardır umarım.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıKemal Tekinay:

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 254. maddesieksik, rüşvet veren kişinin cezasızlık imkanından yararlanabilmesi ve serbest kalabilmesi için resmi makamların henüz öğrenilmemiş olması gerekir. Süreç ve koşullar tam olarak şu şekilde işler: 1. Suç Resmi Makamlarca Duyulmadan Önce (Tam Cezasızlık

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