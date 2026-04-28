Esenyurt Belediyesi yangında zarar gören parkı yeniledi

Esenyurt Belediyesi, yangında zarar gören Süleymaniye Mahallesi 764. Sokak Parkını yeniledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yangının ardından harekete geçen belediye ekipleri, parkta kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Bu kapsamda parkın duvarları boyanırken, ferforje aksamı tamamen yenilendi. Ayrıca çim serimi yapılarak yeşil alanlar yeniden düzenlendi, kauçuk zemin ise baştan aşağı elden geçirildi.

Parkta çocukların daha güvenli ve keyifli vakit geçirebilmesi için yeni oyun grupları monte edildi.

Bunun yanı sıra vatandaşların konforu düşünülerek parka banklar ve çöp kovaları yerleştirildi, sert zemin imalatı da tamamlandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda park, hem çocukların güvenle oynayabileceği hem de ailelerin keyifle vakit geçirebileceği modern bir sosyal alan haline getirildi.