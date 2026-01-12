Haberler

Esenyurt Belediyesi olumsuz hava koşullarına karşı alarmda

Esenyurt Belediyesi ekipleri, sağanak yağış ve ardından gelen kar yağışı nedeniyle olumsuz hava koşullarına karşı 24 saat boyunca çalışmalarını sürdürüyor. Su baskınlarına karşı önlemler alınarak tıkanan mazgal ve rögarlar açıldı, gecede kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıldı.

Esenyurt Belediyesi ekipleri, ilçede etkili olan olumsuz hava koşullarına karşı 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, iki gündür devam eden sağanak yağış nedeniyle oluşabilecek su baskınlarına karşı önlem alan ekipler, tıkanan mazgal ve rögarları açarak riskleri en aza indirdi.

Su baskını yaşanan adreslere anında müdahale eden ekipler, tahliye ve temizlik çalışmaları da yaptı.

Belediye ekipleri, sağanağın ardından gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışına karşı sahada görev yapmayı sürdürüyor.

Yağışın yoğun olduğu mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ederken, ana arterler ve sokaklar güvenli hale getirildi.

Açıklamada, tüm birimlerle sahada olan Esenyurt Belediyesine vatandaşların, olumsuz durumla karşılaşmaları halinde 444 0 411 numaralı çağrı merkezi üzerinden ulaşabilecekleri bildirildi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı - Güncel
