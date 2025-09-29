Esenyurt'ta Çocuklar İçin 'Anadolu Masalları' Etkinliği Düzenlendi

Esenyurt Belediyesince çocuklar için "Anadolu Masalları" etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulu Çınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik çocukların yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Programda çocuklar birbirinden farklı masalları dinleyerek keyifli anlar yaşadı.

Etkinlikte, masal anlatımları, sahne performansları ve renkli gösteriler yapıldı.

Çocuklara hem eğlence hem de kültürel bir deneyim sunan etkinliği aileler de izledi.