Esenyurt'ta Çocuklar İçin 'Anadolu Masalları' Etkinliği Düzenlendi
Esenyurt Belediyesi, Ulu Çınar Kültür Merkezi'nde çocuklar için 'Anadolu Masalları' etkinliği düzenledi. Etkinlik, çocukların yoğun ilgisiyle gerçekleşti ve masal anlatımları, sahne performansları ile renkli gösterilerle dolu keyifli anlar yaşandı.
Esenyurt Belediyesince çocuklar için "Anadolu Masalları" etkinliği düzenlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulu Çınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik çocukların yoğun ilgisiyle gerçekleşti.
Programda çocuklar birbirinden farklı masalları dinleyerek keyifli anlar yaşadı.
Etkinlikte, masal anlatımları, sahne performansları ve renkli gösteriler yapıldı.
Çocuklara hem eğlence hem de kültürel bir deneyim sunan etkinliği aileler de izledi.
Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel