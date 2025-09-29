Haberler

Esenyurt'ta Çocuklar İçin 'Anadolu Masalları' Etkinliği Düzenlendi

Esenyurt'ta Çocuklar İçin 'Anadolu Masalları' Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediyesi, Ulu Çınar Kültür Merkezi'nde çocuklar için 'Anadolu Masalları' etkinliği düzenledi. Etkinlik, çocukların yoğun ilgisiyle gerçekleşti ve masal anlatımları, sahne performansları ile renkli gösterilerle dolu keyifli anlar yaşandı.

Esenyurt Belediyesince çocuklar için "Anadolu Masalları" etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulu Çınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik çocukların yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Programda çocuklar birbirinden farklı masalları dinleyerek keyifli anlar yaşadı.

Etkinlikte, masal anlatımları, sahne performansları ve renkli gösteriler yapıldı.

Çocuklara hem eğlence hem de kültürel bir deneyim sunan etkinliği aileler de izledi.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti

Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın boğazını kesen cani 4 bin kilometre uzakta yakalandı

Genç kızın boğazını kesen cani 4 bin kilometre uzakta yakalandı
Roma'ya giden Türk çiftin tatili kabusa döndü

Roma'ya giden Türk çiftin tatili kabusa döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.