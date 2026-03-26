Esenyurt'ta işçilerin çöpte bulduğu 1 milyon 200 bin liralık altın sahibine teslim edildi

Esenyurt'ta işçilerin çöpte bulduğu 1 milyon 200 bin liralık altın sahibine teslim edildi
Esenyurt Belediyesi temizlik işçileri, çöpler arasında unutulan yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde altınları sahibine teslim etti. Suriyeli vatandaş Faraj Mustafa, yanlışlıkla attığı paketin bulunmasında belediye ve polis ekiplerine teşekkür etti.

Esenyurt Belediyesi temizlik işçileri, çöpler arasında buldukları yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerindeki altınları sahibine teslim etti.

Esenyurt'ta yaşayan Suriyeli Faraj Mustafa, içerisinde yüklü miktarda altın bulunan bir paketi yanlışlıkla çöpe attıklarını fark edip durumu Esenyurt Belediyesine bildirdi. İhbar üzerine atık toplama tesisine giden belediye ekipleri, çöp kamyonlarından Silivri'ye gönderilmek üzere tıra yüklenen atıkları boşaltarak titiz bir arama çalışması başlattı. Kepçeler yardımıyla yapılan ayrıştırma işleminin ardından ekipler, vatandaşla birlikte elle arama gerçekleştirdi. Yoğun çalışmalar sonucunda altınların sarılı olduğu bez parçasına ulaşıldı. Paketin içerisinden yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde 26 adet tam altın ve 2 adet yarım altın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince tutanak altına alınan altınlar, sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi.

'HEPSİNDEN ALLAH RAZI OLSUN'

Yaşadığı büyük panik sonrası altınlarına kavuşan Faraj Mustafa, belediye ve emniyet ekiplerine teşekkür ederek, "Zabıta ekipleriyle birlikte olay yerine geldik. Polisler de çok yardımcı oldu. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Zamanlama manidar: NATO'dan dikat çeken Türkiye çıkışı

Zamanlama manidar: NATO'dan dikat çeken Türkiye çıkışı
Savaş devam ederken İran'dan tartışma yaratan karar! Yaş 12'ye düşürüldü

Savaş sürerken İran'dan olay adım
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi! Adanalı'nın Pınar'ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi

Ünlüler mahkemeye sevk edildi! 5 kişiye tutuklama talebi
Fatma Soydaş'ın estetiksiz halini görenler tanıyamıyor

Estetiksiz halini görenler tanıyamıyor
Uganda: İsrail yenilgiye uğrarsa, savaşa katılıp yanlarında oluruz

Bir ülke daha tarafını seçti: Yenilgiye uğrarlarsa savaşa gireriz
Vatandaşa sattıkları ürüne bakın: Paylaşıp bakanlığı etiketledi

Birileri bunun hesabını sorsun

Görüşmeye damga vuran görüntü! Lukaşenko, Kim'e taarruz tüfeği hediye etti

Vazo ve altın para takdim eden Kim'e görüşmeye damga vuran hediye
Fatma Soydaş'ın estetiksiz halini görenler tanıyamıyor

Estetiksiz halini görenler tanıyamıyor
Bakan Uraloğlu'ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu

Türk tankerini bilerek vurmuşlar! Bakandan gündem yaratacak açıklama
11 yaşındaki kızını istismar eden erkek arkadaşını öldüren anne suçsuz bulundu

Kızını istismar eden erkek arkadaşını öldüren anne suçsuz bulundu