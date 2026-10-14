Esenyurt Belediyesi ekipleri sağanak sonrası su baskınlarına müdahale etti

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Esenyurt Belediyesi ekipleri, kentte etkili olan sağanağın ardından ilçede yaşanan su baskınlarına müdahalede bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre ekipler, İstanbul'u etkisi altına alan sağanağın ardından meydana gelen su baskınları için harekete geçti.

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda su baskınlarının yaşandığı mahallelere yönlendirilen belediye ekipleri, tam donanımlı araçlarla sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.

İlçenin farklı noktalarında meydana gelen olumsuzlukları gidermek için çalışan ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için müdahalelerde bulunuyor.

Kaynak: AA