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Esenyurt Belediyesi soruşturmasında Başkan Yardımcısı Ulutaş dahil 9 kişi tutuklandı

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Esenyurt Belediyesi'ndeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına ilişkin soruşturmada aralarında Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın da bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı. 10 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Esenyurt Belediyesi'ndeki bir kısım ihaleye fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen aralarında Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın da bulunduğu 9 şüpheli tutuklanırken, 10 şüpheli hakkında adli kontol kararı uygulandı.

Esenyurt Belediyesindeki bir kısım ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine 7 Ekim Çarşamba günü düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bugün emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş, Doğan Can Göksel, Namık Çebi İnşaat çalışanları Cemalettin Çağlayan ile Harun Berber, Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli İbrahim Doğancıoğlu, Ekim Peyzaj isimli firmanın ortağı Ziya Köklü, ASM firması sahibi Salih Yılmaz, ASM firması çalışanı Emrah Koşunalp ve Topraköz firması sahibi Erhan Toprak tutuklandı.

Eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı, mevcut Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çalışanı Ümit Ünal, Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanı Anıl Alioğlu, Esenyurt Belediyesi çalışanı Adil Kesik, Avukat Adnan Şenocak, Simak Makina isimli firma ortağı Kamil Karaduman, esnaf Eyüp Mücahit Gülmez, Han İnşaat sahibi Orhan Yıldırım, HMF firması sahibi Halil Yılmaz, Esenyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Ziya Seymen, Tuba Ulutaş Şenyürek adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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