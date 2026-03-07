Esenyurt Belediyesinden yetim çocuklar ve ailelerine iftar

Esenyurt Belediyesince, yetim çocuklar ve ailelerine yönelik iftar programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Nazım Hikmet Kültür Merkezi Davet Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edilerek oruçlar açıldı.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, programdaki konuşmasında, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini ifade etti.

İlçede vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü, her alanda gelişen, yaşam kalitesi yüksek bir kent inşa etmeyi hedeflediklerini belirten Aksoy, tüm kurumlarla uyum içerisinde vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Göreve geldikleri 17 aylık süreçte birçok projeyi hayata geçirdiklerine işaret eden Aksoy, belediyenin araç filosunun artırılması, yeşil alan, kütüphane, sosyal tesis, kız öğrenci yurdu, 112 Komuta Merkezi, park, meydan ve ana arterlere kurulacak güvenlik sistemi, sağlık ve eğitim yatırımları ile kamu binalarının yenilenmesi projeleriyle ilgili bilgi verdi.

Programa, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, ilçe protokolü, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile belediyenin "Tebessüm Durağı" projesinden faydalanan yetim çocuklar ve aileleri katıldı.