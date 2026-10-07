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Esenyurt Belediyesi ihale soruşturmasında 17 şüpheli gözaltına alındı

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Esenyurt Belediyesindeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah düzenlenen operasyonda bu şüphelilerden 17'si gözaltına alındı.

Esenyurt Belediyesindeki bir kısım ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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