Esenyurt Belediyesi ihale soruşturmasında 17 şüpheli gözaltına alındı

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Esenyurt Belediyesindeki bir kısım ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı