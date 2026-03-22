Esenyurt'taki Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nin 7 yıllık elektrik sorunu çözüldü

Esenyurt Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki uzun yıllardır süregelen elektrik sorununu çözdü. Düşük voltaj nedeniyle sık sık yaşanan kesintiler, mahalle sakinlerini olumsuz etkiliyordu. Trafo yapımı ve altyapı güçlendirmesi ile sorun kalıcı olarak giderildi.

Esenyurt Belediyesinin ilgili kurumlarla yürüttüğü çalışmalar sonucu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde uzun yıllardır devam eden elektrik sorunu çözüme kavuşturuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, düşük voltaj nedeniyle sık sık yaşanan elektrik kesintileri, mahalle sakinlerini mağdur ediyordu.

Elektronik cihazların arızalanmasına yol açan sorun, vatandaşların maddi zarar yaşamasına da neden olurken, özellikle hasta ve yaşlı bireylerin yaşamını olumsuz etkiliyordu.

Esenyurt Belediyesinin ilgili kurumlarla yürüttüğü koordineli çalışmalar neticesinde, trafo yapımı için gerekli alan tahsisi sağlandı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) tarafından altyapının güçlendirilmesiyle birlikte mahalledeki elektrik sorunu kalıcı şekilde çözüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mehmet Akif Ersoy Mahallesi muhtarı Ali Göleli, mahallelerindeki 10 sokakta voltaj düşüklüğü olduğunu ve 7 yıldır bunun mücadelesini verdiklerini belirterek, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'a sorunlarını ilettikten sonra trafo yerinin belirlendiğini aktardı.

Göleli, "Can Başkanımız bizim için candır ve hakikaten sorunlarımızı çözüyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Abdullah Temur ise "Yatağa bağımlı bir hastam var ve dört cihaz elektrikle çalışıyor. Uzun süre ciddi sıkıntı yaşadık. Şimdi çok rahatım, çok mutluyum. Başkanımıza ve muhtarımıza teşekkür ediyorum. Hizmetlerin devamını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

İstanbul'un göbeğinde iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Haberler.com
500

İran'ın vurduğu şehirde Ben-Gvir'e sert tepki: Sen bir Nazisin

İran'ın yıktığı şehirde İsrailli bakana sert tepki: Sen bir Nazisin
Tayland'da mahsur kalan Duygu German gözyaşlarını tutamadı

Tatil için gittiği ülkede mahsur kalan fenomen gözyaşlarını tutamadı
Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor

Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor
Heyelan otomobili böyle yuttu! Her şey 3 saniye sürdü

Her şey 3 saniye sürdü! Heyelan otomobili böyle yuttu
İran'ın vurduğu şehirde Ben-Gvir'e sert tepki: Sen bir Nazisin

İran'ın yıktığı şehirde İsrailli bakana sert tepki: Sen bir Nazisin
Futbolcu cinayetinin ardından herkes Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun bu görüntülerini paylaşıyor

Herkes Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun bu görüntülerini paylaşıyor
İsrail'in güneyini cehenneme çeviren İran'dan 'sonraki adım' sinyali: Zamanı geldi

İsrail'in güneyini cehenneme çeviren İran'dan "sonraki adım" sinyali