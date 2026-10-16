Şamil Tayyar'ı küplere bindiren rüşvet skandalı: Kardeşim, hiç mi utanmanız yok?

Esenyurt Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş’ın kiraladığı gizli daireden çıkan milyonlarca dolar, euro ve lüks saatler, AK Partili Şamil Tayyar’ın sert tepkisine neden oldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tayyar, şüphelilerin "hatırlı" isimler aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ulaşmaya çalıştığını öne sürerek, "Kardeşim, hiç mi utanmanız yok?" ifadelerini kullandı.

MÜDÜR HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Soruşturma kapsamında Park ve Bahçeler Müdürü İbrahim Doğancıoğlu'nun itirafları doğrultusunda basılan boş dairedeki iki çelik kasadan 7 milyon dolar ile 400 bin euro çıkmıştı. Söz konusu "zula" eve ve MASAK verilerine dikkat çeken Şamil Tayyar, 2024 yılında 10,6 milyon lira olan para hareketliliğinin 2025’te 231 milyon liraya fırladığını belirtti.

"SİZE GÜVENEN İNSANLARA HİÇ Mİ VEFANIZ YOK?"

Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş, 'zula' olarak kullandığı bir ev kiralamış. Evde yok yok. Balya balya paralar. Lüks saatler. MASAK Raporuna göre, 2024 yılında 10.6 milyon lira para hareketliliği varken, bu rakam 2025’de 231 milyon liraya çıkmış. Yani başkanlık döneminde. Kardeşim, hiç mi utanmanız yok? Bir de 'hatırlı' isimler aracılığıyla Cumhurbaşkanımıza ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ne anlatacaktınız? Size güvenen insanlara hiç mi vefanız yok. Hiç mi ders almazsanız."

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Kaynak: Haberler.com