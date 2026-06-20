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Esenyurt Belediyesinden YKS'ya giren öğrencilere ikram ve ulaşım desteği

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Esenyurt Belediyesi, YKS sınavında 36 okulda öğrenci ve velilere çorba, kek, meyve suyu ikramı yaparken, geç kalan öğrencileri motorize zabıta ekipleriyle sınav alanına ulaştırdı.

Esenyurt Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler ve aileler için okul önlerinde çeşitli destek hizmetleri sundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde sınav yapılan 36 okulda görev alan belediye ekipleri, öğrencilere ve onları bekleyen velilere çorba, kek, meyve suyu ve su ikram etti.

Sınav sabahı erkenden sahada olan ekipler, öğrencilerin sınav merkezlerine zamanında ulaşabilmesi için de çalışma yürüttü. Trafik ve ulaşım nedeniyle geç kalma riski bulunan öğrenciler, motorize zabıta ekiplerince sınav alanlarına ulaştırıldı.

Belediye ekipleri, sınavın yarın yapılacak diğer oturumlarında da okul önlerinde hizmet vermeye devam edecek.

Hizmetlerden memnuniyetini dile getiren velilerden Halil Arslan, belediye ekiplerine teşekkür etti.

Arslan, Esenyurt Belediyesinin burada sağladığı hizmetlerden çok memnun olduklarını belirterek, "Böyle bir imkan sunmaları gerçekten çok güzel. Burada parası olan da var olmayan da var. İnsanları düşünerek bu tür hizmetler sunmaları bizi mutlu etti. Çok hoşumuza gitti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı
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