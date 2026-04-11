Esenyurt Belediyesi kaldırım işgallerine karşı denetimlerini sürdürüyor
Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, yayaların kullanımına açık alanların işgal edilmesini engellemek amacıyla kaldırım işgallerine yönelik denetimlerini artırdı. İzinsiz malzemeler toplanarak belediyenin ayrıştırma merkezlerine götürülüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un talimatlarıyla ilçe genelinde kaldırım işgallerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı.
Yayaların kullanımına açık alanların işgal edilmesini engellemek amacıyla sahada görev yapan ekipler, kaldırım kenarlarında, bina önlerinde ve ortak kullanım alanlarında duba ve benzeri eşyalarla yer kaplayan vatandaşları uyarıyor.
Denetimlerde, kamu alanlarını izinsiz şekilde işgal ettiği tespit edilen malzemeler, ekipler tarafından toplanarak belediyenin ayrıştırma merkezlerine götürülüyor.
Yapılan çalışmalarla, yaya güvenliğinin sağlaması ve şehir düzeninin koruması amaçlanıyor.